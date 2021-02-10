Экономика

Тонну монет приобрели жители Северо-Запада в Сбербанке

Жители Северо-Западного федерального округа приобрели в Сбербанке в 2020 году более тонны инвестиционных и памятных монет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, стоимость приобретения составила более 2 млрд рублей.

Объем-продажи монет более, чем в 5 раз превышает показатель 2019 года, когда клиенты потратили на приобретение монет 400 тысяч рублей. Наиболее высокий спрос отмечается в сегменте инвестиционных золотых монет: при общем росте количества проданных монет в 2,2 раза, спрос на золотые монеты в 2020 году вырос в 4 раза.

Если говорить о петербуржцах, то за 12 месяцев 2020 года они приобрели 53 865 монет. Общий вес драгоценных металлов в них составил 954 кг, из них 508 кг серебра, 435 кг золота и 11 кг платины.

Наибольшим спросом у покупателей пользовались золотые и серебряные инвестиционные монеты «Победоносец». В 2020 году в Северо-Западном банке продано 47 640 штук на сумму 1,7 млрд рублей, что составило 74% от общего объема всех монет.

Стоит отметить, что инвестиционные монеты являются высоколиквидным активом, со временем растущим в цене, и при процедуре покупки/продажи не облагаются НДС.

Активно инвестировали в минувшем году клиенты банка и в драгоценные металлы, продажа которых осуществляется в физическом виде по граммам. Чаще всего петербуржцы предпочитают инвестировать в серебро - более 150 кг за 2020 год, на втором месте золото - более 60 кг, затем платина - 10 кг и палладий - 30 грамм за отчетный период.

«Тема инвестиций становится все популярнее среди наших клиентов, - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо. - Это определяется растущим уровнем финансовой грамотности населения и интересом к способам пассивного заработка. Не стоит думать, что инвесторами могут стать только обеспеченные и влиятельные люди. Это под силу каждому уже сейчас. Например, в паевые инвестиционные фонды можно вкладывать деньги от одной тысячи рублей».

Информацию о подразделениях Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, где можно приобрести монеты из драгоценных металлов, можно узнать на сайте банка или по справочному телефону 8 800 555 55 50.