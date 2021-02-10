Экономика

Началась видеотрансляция пресс-конференции с главой Агентства инвестиционного развития Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции с генеральным директором Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеславом Федюниным.

Вячеслав Федюнин возглавил Агентство инвестиционного развития Псковской области, пожалуй, в один из самых сложных периодов – на фоне угрозы распространения коронавируса и сопутствующих ему ограничительных мер. Мы уже видим, как кардинально изменился мир. Видим, какой удар пришлось выдержать предпринимателям (а кто-то и не выдержал). А насколько критично вся эта ситуация уже отразилась и еще отразится на привлечении инвестиций в Псковскую область?

В рамках пресс-конференции спикер расскажет, с какими итогами АИР завершил 2020 год и о планах работы агентства на 2021 год. Какие интересные проекты реализованы в минувшем году, а какие все-таки сорвались? Как оценивается эффективность работы АИР? В количестве инвестпроектов или в привлеченных финансах? Что, собственно, сегодня может предложить АИР инвестору? И нужно ли вкладывать серьезные средства в промо Псковской области?