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Экономика

Новая эпоха российских медиа и телекома

19.02.2021 12:05|ПсковКомментариев: 0

Бизнес на стыке медиа и телеком-индустрий в течение двух дней, 17 и 18 февраля, обсуждало профессиональное сообщество на конференции «Дни Медиалогистики». Мероприятие провели в ставшем уже традиционном в новой пандемической реальности онлайн-формате. Показательно, что много внимания эксперты уделили как раз тому, как трансформировался рынок на фоне сложной эпидемиологической обстановки, и какие новые тренды на нем обозначились.

Программа «Дней Медиалогистики» получилась внушительной: доклады, интервью и дискуссии с участием представителей зарубежных и российских медиахолдингов, национальных и региональных операторов, производителей и дистрибуторов контента. Спикеры, среди которых представители таких монстров рынка, как Ростелеком, МТС, Билайн, Мегафон, Яндекс, IVI, Окко, НТВ-ПЛЮС, Триколор, ВГТРК, Медиа-Альянс и многих других, поделились реальным опытом запуска медиапроектов внутри телеком-компаний, интернет-сервисов на базе спутниковых операторов и рассказали об инновационных digital-направлениях в медиахолдингах.

 

В тренде – онлайн

Указ правительства об обязательной предустановке отечественных приложений на Smart TV, который вышел в последний день 2020 года, закрепил собой окончательное наступление новой эры для российских медиа. «Эпоха мультиплатформенности и мультиканальности, о приближении которой столько говорили в предыдущие годы, стала постпандемийной реальностью, в которой мы все сегодня живем и работаем», - так описала сегодняшний день российской медиа- и телекоминдустрии представитель сервиса потокового вещания eTVnet Полина Зимина.

Главным итогом 2020 года эксперты назвали невероятный рост спроса на сервис «видео по запросу» и исинергия медиа и телеком компаний в их стремлении захватить внимание абонента. Если посмотреть на цифры, то рынок легального онлайн-видео прибавил в росте примерно настолько же, насколько просел кинопрокат. При этом средняя стоимость подписки на онлайн-сервисы заметно уменьшилась. То есть можно смело говорить о том, что эта услуга становится все более доступной для зрителя.

Лавинообразный спрос на медиа-контент по сети объясняется не только пандемией и сопутствующим ей вынужденным домоседством. По данным Mediascope, Интернетом сегодня пользуется почти 80% населения России. Неудивительно, что на фоне общего падения рекламных бюджетов в первых трех кварталах, когда сегмент ТВ потерял 7% рекламных денег, Интернет сохранил стабильность. А если вернуться к 2019 году, то тогда статистика была еще более впечатляющей, потому что уже в доковидные времена Интернет показал рост в 20%, а ТВ просело на 7%. Это был серьезный аргумент в пользу диджитал-трансформации бизнеса, о которой заявили уже практически все крупные медиахолдинги страны.

Эксперты призывают не забывать и про так называемые новые медиа, которые по факту, совсем не новы. Это социальные сети и поисковые системы, которые давно уже вышли за рамки своего формата и сегодня не просто являются частью российского медиаландшафта, но и оказывают на него сильнейшее влияние.

В тренде оказались и самые популярные в России видеохостинги: YouTube и Яндекс.Видео. Правда, американский портал с 70 млн уникальных пользователей-россиян почти вдвое опережал своего российского конкурента с его 37 млн. Сравнивать эти цифры с охватом ТВ пока еще нельзя, по крайней мере, согласно официальным замерами Mediascope (аналитики утверждают, что практически каждый житель нашей страны старше 4 лет хотя бы раз в месяц так или иначе все-таки взаимодействует с телевизором), но же очевидно, что большая часть сегодняшней ТВ-аудитории уже сегодня одновременно является также и зрителями видеохостингов.

Контент длинною в тысячу лет

Что будет дальше? Специалисты считают, что рекламные бюджеты продолжат перетекать с телевидения в интернет. Будут появляться новые модели монетизации медиа-активов, расти цифровое партнерстве. А еще должны появляться новые прогрессивные схемы доставки контента до потребителя.

Любопытно, что при этом аналитики отмечают сильнейшую фрагментацию аудитории между площадками, коих сейчас немало, что рано или поздно приведет к перепроизводству контента. Пиарщики популярной платформы Netflix подсчитали, что для того, чтобы посмотреть все видео, представленное на их ресурсе, уже понадобится 4 года непрерывного просмотра. На YouTube таким данным только усмехаются, ведь на просмотр всего контента видеохостинга потребуется… несколько тысяч лет.

Когда контента много, это очень неплохо для зрителя, потому что у него есть широкие возможности для выбора. А вот медиакомпаниям придется побороться за зрительский интерес (читай зрительский кошелек) и не факт, что все выдержат эту конкурентную борьбу. «Это уже вопрос профессионализма тех, кто занимается той или иной платформой», - подчеркнула специалист eTVnet Полина Зимина.

При этом эксперты отмечают: в том, что телеком-компании тоже всерьез занялись медиа-бизнесом, нет никакого противоречия. Это неизбежный процесс, который будет только углубляться и расширяться в течение последующих лет.

В конце концов, даже традиционное ТВ сегодня осваивает нишу ОТТ-сервисов - видеоуслуг через Интернет. Неудивительно, что и игроки смежных бизнесов расширяют свои экосистемы за счет теле- и видесервисов.

Любопытно, что, если посмотреть статистику, где и когда люди пользуются видеосервисами, то большая часть пользователей смотрят видео в кровати (данные OpenX), треть в туалете, весомый пласт - на рабочем месте (порой прямо во время совещаний). Казалось бы, курьез, но объясняется он достаточно легко – удобством и мобильностью потребления контента, ведь подавляющее большинство смотрит видео на мобильных устройствах. И это тоже важный тренд.

И вот почему. Еще пять лет назад люди предпочитали скачивать контент, теперь они все чаще выбирают стриминг. Только 10% абонентов все еще скачивают. Но с развитием новых сетей это соотношение еще более драматично изменится, уверены эксперты.

Традиционное ТВ тоже не собирается сдаваться без боя. В качестве точек роста сейчас всерьез рассматриваются, к примеру, UltraHD-каналы, то есть вещание в 4K. Многие телеоператоры считают, что это позволит им нарастить абонентскую базу.

Нет предела возможностям

Директор по ТВ и РВ корпоративного центра компании «Ростелеком» Григорий Урьев на конференции отметил, что телеком-индустрия готова предложить решения для любого сегмента: будь то классическое телевидение или видеосервисы. В частности, во время одной из панельных дискуссий он напомнил, что оператору под силу даже такие серьезные запросы, как масштабное и безукоризненно качественное вещание с крупных спортивных мероприятий, таких как состоявшийся в 2018 году в России Чемпионат мира по футболу, Олимпиада в Сочи в 2014-м и другие топовые события, требующие высокой скорости доставки сигнала и «железобетонной» стабильности.

Крупные международные вещатели не позволяют себе экономить на доставке контента и заказывают полноценное резервирование, полноценные сервисы. С избытком, но задачи часто трансформируются во время самого мероприятия, возникают новые интересные творческие идеи, а телеком-операторы не позволяют им ударить в грязь лицом, подчеркнул Григорий Урьев.

Тут важно напомнить, что компания «Ростелеком» предлагает мультимедийную платформу Wink, которая объединяет все преимущества телевидения и онлайн-кинотеатра. В сервисе доступно порядка 60 тысяч позиций различного видеоконтента и свыше 300 телеканалов.

Работает Wink при этом не только на телевизоре (или ТВ-приставке), но и на компьютере, а также же на мобильных гаджетах: смартфонах и планшетах. К одному аккаунту можно привязать до пяти любых устройств и смотреть на них одновременно разный контент.

Просмотром можно управлять на свой вкус: ставить эфир на паузу, перематывать его или смотреть уже вышедшие передачи. Можно загружать фильмы на мобильные устройства и смотреть их даже без подключения к Сети. С таким сервисом комфортно будет и новичкам, и опытным, искушенным пользователям.

Недавно, на платформе запустили уникальный для российских видеосервисов тариф - «Трансформер». Он позволяет абонентам собрать идеальный пакет на свой вкус – подключить только то, что нужно, и не переплачивать за десятки каналов, которые не нужны.

При этом в пакет уже включена коллекция российского и мирового кино и сериалов. Менять ингредиенты пакета можно каждый месяц, постоянно создавая для себя оптимальный ассортимент контента.

Пожалуй, главный итог двухдневной конференции «Дни Медиалогистики» заключается в том, что развитие телеком-индустрии и, конечно, новая пандемическая реальность не только заметно оживили медиа-рынок, но и переформатировали его. Конечно, еще рано списывать со счетов традиционное телевидение, его аудитория по-прежнему велика, однако растущая популярность онлайн-кинотеатров, видео-стриминга и OTT-сервисов еще может серьезно изменить соотношение сил. За этим процессом очень интересно наблюдать не только профессионалам, но и рядовым зрителям.

К тому же острая конкурентная борьба для абонентов несет только положительные моменты: контент растет, как на дрожжах, сервисы постоянно работают над улучшением своего функционала, тарифы становятся гибче и доступнее, их приятно дополняют регулярные акции и скидки.

Если учесть, что эксперты утверждают, что профильный рынок еще способен удивить даже самых придирчивых пользователей, как новыми форматами доставки контента, так и новыми сервисами, то впереди нас еще ждет много интересного.

Алексей Овчинников

Теги: #телеком #ростелеком #медиапространство
Источник: Псковская Лента Новостей
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