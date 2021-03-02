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Экономика

Мишустин дал ряд поручений по итогам рабочей поездки в Псковскую область

02.03.2021 14:27|ПсковКомментариев: 0

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Псковскую область 18 февраля дал ряд поручений, сообщается на официальном портале правительства России. Часть поручений премьер-министр дал по итогам встречи с резидентами особой экономической зоны «Моглино». Он заявил о необходимости проработать вопрос расширения программы господдержки индустриальных парков, которые развивают регионы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.


Фото пресс-службы администрации Псковской области

Речь идет о компенсации из федерального бюджета затрат регионов на создание инфраструктуры, индустриальных парков и промышленных технопарков. Господдержку получают территории, активно привлекающие инвесторов на свои площадки. Однако не все субъекты сегодня могут воспользоваться программой в силу ограниченности бюджетных ресурсов.

На встрече с премьер-министром резиденты «Моглино» попросили председателя правительства предусмотреть для определенных регионов возможность прямой компенсации затрат инвесторов из федерального бюджета. Итогом этого разговора стало поручение Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития до 15 апреля проработать вопрос расширения действующего механизма.

Также им предстоит рассмотреть возможность увеличения бюджетного финансирования для реализации региональных программ развития промышленности и для предоставления субсидий участникам промышленных кластеров, занимающихся совместным производством продукции в целях импортозамещения. Срок выполнения этого поручения - 18 мая.

По результатам визита в регион Михаил Мишустин дал еще несколько важных поручений. К примеру, Минцифры в рамках оказания универсальных услуг связи в 2021 году должно обеспечить установку базовых станций в 10 населенных пунктах Псковской области: Маево, Линово, Жадрицы, Макушино, Стехново, Руново, Шилово, Плессы, Гаврово и Дуброво.

Также к 1 апреля Министерству предстоит проработать вопрос обеспечения мобильной связью малонаселенные пункты, где проживает от 20 до 100 человек. Соответствующая просьба была озвучена на встрече премьер-министра с общественностью на территории социального городка.

Еще одно поручение Михаил Мишустин дал Минздраву и Минтруду, которые должны до 1 апреля проанализировать, как используется автотранспорт, который регионы приобрели в рамках федерального проекта «Старшее поколение» для доставки в больницы пожилых людей, живущих в сельской местности. По итогам этой работы министерствам предстоит актуализировать действующие рекомендации, чтобы такая техника использовалась в регионах более эффективно.

Напомним, Михаил Мишустин 18 февраля посетил территорию особой экономической зоны «Моглино», строящуюся площадку «социального городка». Наиболее актуальные для региона вопросы рассмотрены на рабочей встрече главы правительства Михаила Мишустина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Также во время посещения строящегося в Пскове социального городка и беседы с представителями общественности Михаил Мишустин заверил, что программа по социальному транспорту будет не только реализовываться дальше, но и масштабироваться.

Теги: #правительство #Моглино #ОЭЗ #инвестиции #господдержка
Источник: Псковская Лента Новостей
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