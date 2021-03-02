Экономика

Общественный пресс-центр ПЛН: Сельское хозяйство Псковской области - итоги и ожидания

В среду, 3 марта, в 15:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция с председателем комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николаем Романовым.

На пресс-конференции спикер расскажет, как усилиями псковских аграриев удается решать задачи импортозамещения и поднимать экономику Псковской области, как развиваются сельхозпредприятия в регионе, каких результатов удалось достичь в прошлом году, какие меры господдержки сегодня существуют в АПК и как ими можно воспользоваться.

Как аграрный сектор Псковской области переживает непростой период пандемии коронавируса? Какова динамика в целом по сельскому хозяйству и по отдельным его направлениям: таким как растениеводство, садоводство, животноводство, молочное животноводство, птицеводство? С какими настроениями фермеры и сельхозпредприятия вступают в новую посевную кампанию?

Дата проведения: 3 марта. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Видеотрансляция пресс-конференции будет организована на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в соцсети ВКонтакте.

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