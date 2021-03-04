Экономика

Михаил Ведерников: Интерес инвесторов к Псковской области не снизился

Интерес инвесторов к Псковской области не снизился. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в интервью информационному агентству ТАСС.

«С удовольствием хочу отметить, что активность инвесторов не снизилась. Я имею в виду с точки зрения интереса к региону и особой экономической зоне "Моглино"», - сказал он и отметил, что работу с инвесторами в период пандемии не останавливали.

«Общались с потенциальными резидентами, резидентами. В этой части работа идет достаточно активно», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона обратил внимание на то, что из-за пандемии в экономике Псковской не произошло значительного спада. «А по отдельным отраслям промышленности, по сельскому хозяйству – достаточно неплохой рост даже для уровня обычного года, не говоря о пандемии», - добавил он.