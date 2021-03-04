Экономика

Силуанов высказался против суперльготных условий для бизнеса

«Бизнес на то и бизнес, чтобы рисковать», - таким мнением поделился министр финансов России Антон Силуанов на совещании с президентом Владимиром Путиным о мерах по повышению инвестиционной активности.



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«Бизнес на то и бизнес, что он и рискует, и пьет шампанское, когда у него хорошие заработки», - заявил он.

Таким образом министр финансов пояснил, почему нельзя создавать «суперльготные условия» для бизнеса при инвестировании и перекладывать все риски на государство.

«Инструментов масса, надо ими пользоваться. Но, на наш взгляд, не нужно делать такие условия, совсем суперльготные, которые бы совсем, полностью снимали риски с бизнеса. Полностью перекладывать риски на государство, наверно, надо к этому относиться очень выверенно, осторожно», - цитирует Силуанова ТАСС.

По словам министра финансов, если государство заинтересовано в конкретных проектах, то возможно разделение рисков между бизнесом и государством. «Только по тем проектам, в которых государство крайне заинтересовано», - подчеркнул глава Минфина.