Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Хозяйки Железной дороги
Знак качества фабрики обуви Nordman
электронные решения для бизнеса
Где заказать дом мечты?
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 04.03.2021 16:275 Выжить между рыбой и кальсонами 12.03.2021 15:550 В Минэнерго объяснили рост цен на бензин 12.03.2021 14:460 Александр Козловский о региональных мерах поддержки бизнеса: Это только начало 12.03.2021 13:580 Псковский завод пожаловался на устаревшие СНиПы, мешающие внедрению инноваций 12.03.2021 13:000 Великолукские предприятия все больше погружаются в кадровую яму - предприниматель 12.03.2021 11:530 Псковский бизнес призвали развивать промышленный туризм
 
 
 
Самое популярное 09.03.2021 11:530 Повар из Псковской области выиграла в лотерею более 1 млн рублей 10.03.2021 16:482 Мост просто устал 09.03.2021 09:261 Экс-заместитель директора Псковпассажиравтотранса подозревается в мошенничестве 11.03.2021 15:100 Магазин Sinsay откроется в Пскове 10.03.2021 11:510 Морозы уходят из Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Александр Козловский о региональных мерах поддержки бизнеса: Это только начало

12.03.2021 14:46|ПсковКомментариев: 0

Вопрос с доступом псковских предприятий и предпринимателей к мерам господдержки постепенно решается, у них появляются и новые возможности для получения финансирования по тем или иным направлениям. Таким мнением поделился руководитель РСПП региона, депутат Госдумы РФ Александр Козловский в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, подводя итоги совещания о мерах поддержки бизнеса, которое состоялось 12 марта в Пскове.

«Пока это не всегда большие деньги, но это только начало, и важно, что оно положено. После визита в Псковскую область премьер-министра Михаила Мишустина новые меры поддержки бизнеса уже появились в нашем регионе. В следующем году они уже будут другого объема и формата, появится больше возможностей и у губернатора помогать промышленным и производственным предприятиям на территории нашей области», - добавил он.

Александр Козловский отметил, что встречи РСПП с участием регионального бизнеса и представителями администрации Псковской области, на которых обсуждаются актуальные проблемы бизнеса, проводятся регулярно. Однако в связи с начавшейся год назад пандемией их пришлось прервать и заменить онлайн-консультациями.

«Сегодня в ограниченном формате мы все же собрались (часть предпринимателей подключились к совещанию в режиме ВКС – от ред.). Было много желающих обсудить те актуальные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются промышленники и предприниматели. Мы договорились, что теперь возобновим эти встречи. Нас уже поддержал губернатор Михаил Ведерников. Сегодня была подготовительная встреча. В следующих, я надеюсь, уже примет участие глава региона», - поделился руководитель РСПП Псковской области.

Он добавил, что сегодня с проблемами сталкивается любое промышленное предприятие (РСПП в первую очередь объединяет производственные предприятия). «Эти проблемы зачастую специфические. На таких встречах их можно не только обсудить, но и найти пути решения. Это главная задача такого формата общения», - подчеркнул Александр Козловский.

Теги: #РСПП #предпринимательство #господдержка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею закрепить предвыборные обещания депутатов юридически?
В опросе приняло участие 354 человека
12.03.2021, 15:551 В Минэнерго объяснили рост цен на бензин 12.03.2021, 15:500 3800 жителей Пскова полностью привились от коронавируса 12.03.2021, 15:430 В Псковской области готовятся к любому сценарию весеннего половодья 12.03.2021, 15:360 Маршруты автобусов №30 и №22 изменятся в Пскове
12.03.2021, 15:300 «‎Коржик», «‎Карамелька» и «‎Компот» обошлись великолукскому юрлицу ‎в копеечку 12.03.2021, 15:220 Псковские курсанты отметили профессиональный праздник 12.03.2021, 15:140 Гостям Полистовья будут продавать грибы и капусту 12.03.2021, 15:050 Псковский ветеран в преддверии своего 100-летия привился от COVID-19
12.03.2021, 15:011 Цифровой 37-й год уже давно наступил - Александр Малькевич 12.03.2021, 15:000 Мокрый снег с дождем ожидается в Псковской области 13 марта 12.03.2021, 14:520 Псковский драмтеатр продлил время работы кассы 12.03.2021, 14:470 В Новосокольниках безработные обокрали дачу пенсионерки
12.03.2021, 14:460 Александр Козловский о региональных мерах поддержки бизнеса: Это только начало 12.03.2021, 14:420 Самолет из Минеральных Вод до сих пор не вылетел в Псков 12.03.2021, 14:380 Мартовские обновления Windows 10 могут вызвать серьезный сбой 12.03.2021, 14:320 В Пскове планируют построить дорогу от кольца на улице Труда до Северного обхода
12.03.2021, 14:240 «Собственной персоной» с Александром Малькевичем. ВИДЕО 12.03.2021, 14:190 Цена 92-го бензина на бирже побила исторический рекорд 12.03.2021, 14:140 Игорь Минтусов: С вероятностью 70% Госдума останется четырехпартийной 12.03.2021, 14:060 Выездная вакцинация от коронавируса прошла в 39 организациях Пскова
12.03.2021, 13:580 Псковский завод пожаловался на устаревшие СНиПы, мешающие внедрению инноваций 12.03.2021, 13:530 Пожилой водитель не справился с управлением и врезался в дерево на улице Горького в Пскове 12.03.2021, 13:502 Самой главной угрозой для человечества назвал фейковые новости Александр Малькевич 12.03.2021, 13:471 Сергей Корсаков решил покинуть Общественную палату Псковской области
12.03.2021, 13:241 Политолог Игорь Минтусов рассказал о своем визите в Псков 12.03.2021, 13:220 Разбойник с металлическим прутом осужден в Бежаницком районе 12.03.2021, 13:170 Акция «Сад памяти» пройдет в шести районах Псковской области 12.03.2021, 13:100 В Псковском районе пьяный тракторист попытался дать взятку сотруднику ГИБДД
12.03.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Малькевичем 12.03.2021, 13:000 Великолукские предприятия все больше погружаются в кадровую яму - предприниматель 12.03.2021, 12:470 Псковские футболистки завоевали «серебро» на всероссийских соревнованиях 12.03.2021, 12:350 Партию спиртного и сигарет изъяли из незаконного оборота в Великих Луках
12.03.2021, 12:260 День работника уголовно-исполнительной системы отмечают в псковском УФСИН 12.03.2021, 12:200 Три утечки устранили на улице Труда специалисты Псковских теплосетей 12.03.2021, 12:150 «Собственной персоной»: Александр Малькевич о будущем новых медиа 12.03.2021, 12:080 В Себежском районе проведут капремонт около 40 километров дороги
12.03.2021, 12:040 Мигрант из Турции пытался пересечь границу в Пыталовском районе 12.03.2021, 11:530 Псковский бизнес призвали развивать промышленный туризм 12.03.2021, 11:410 «Гайд-парк»: Политолог Игорь Минтусов о цели приезда в Псков и выборах-2021 12.03.2021, 11:403 Псковской швейной фабрике приходится «сползать» на дешевую синтетику
12.03.2021, 11:310 Молодую псковичку задержали в магазине на Рижском проспекте 12.03.2021, 11:220 Псковские предприятия призвали открывать в регионе новые промкластеры 12.03.2021, 11:200 «Хайпожоры»: О сексизме, здравом смысле и спасении щенка 12.03.2021, 11:180 Минздрав оценил эффективность «Спутника V» против британского штамма COVID-19
12.03.2021, 11:100 Псковские предприятия на конкурсной основе получат компенсацию за модернизацию производства 12.03.2021, 11:090 Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области 12.03.2021, 11:030 Консультации врачей получат клиенты в «День здоровья в Сбере» 12.03.2021, 11:011 Александр Малькевич: Псковский облизбирком - единственный в России, где есть Общественный совет
12.03.2021, 10:510 Псковский губернатор поручил контролировать темпы строительства детсада на Коммунальной 12.03.2021, 10:440 За сбыт наркотиков студента ПсковГУ отправили в колонию на 11 лет 12.03.2021, 10:400 Информационное освещение деятельности избиркомов обсуждают в Пскове 12.03.2021, 10:320 Меры поддержки бизнеса в 2021 году обсуждают в Пскове
12.03.2021, 10:270 Шотландские партнеры организуют фестиваль, посвященный 30-летию побратимства с Псковом 12.03.2021, 10:150 Библиотекам запретят сжигать советские плакаты времен Второй мировой войны 12.03.2021, 10:090 Нетрезвый пскович сжег «Ладу» кавалера своей бывшей девушки 12.03.2021, 10:030 Вылет самолета из МинВод в Псков задерживается на 2 часа
12.03.2021, 10:000 Гдовича лишат водительских прав из-за хронического алкоголизма 12.03.2021, 09:530 В России создали мобильное приложение для юных инспекторов движения 12.03.2021, 09:500 Все лучшее - детям: как оформить пособие на ребенка до 3 лет 12.03.2021, 09:480 Бездомный ударил псковича ножом из-за бутылки с алкоголем
12.03.2021, 09:390 Глава Пушкиногорского района вступил в профсоюз 12.03.2021, 09:250 Дома горели в Псковской области 11 марта из-за неправильного использования печей 12.03.2021, 09:160 На портале госуслуг появится платформа обратной связи 12.03.2021, 09:070 Невельский семиклассник получил ножевое ранение во время драки в школе
12.03.2021, 08:550 За использование флага России на незаконных акциях предложили штрафовать 12.03.2021, 08:460 Стать чиновниками хотели бы 37% россиян 12.03.2021, 08:350 Минфин оценит стоимость адресной помощи нуждающимся 12.03.2021, 08:240 Ученые заявили о способности бактерий защищать от заражения COVID-19
12.03.2021, 08:140 Глава Центробанка допустила повышение ключевой ставки в этом году 12.03.2021, 08:000 Минтруд подготовил новый порядок назначения пособий на дошкольников 12.03.2021, 07:500 В России предложили ввести наказание за порчу газораспределительных сетей 12.03.2021, 07:380 Подразделения беспилотной авиации формируют в ВДВ
12.03.2021, 07:270 ВЦИОМ о подарках на 8 марта: ожидания женщин не совпали с планами мужчин 12.03.2021, 07:150 Более 12 тысяч человек в Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 12.03.2021, 07:000 В Западном военном округе готовятся к празднованию Дня Победы 12.03.2021, 06:500 33 000 человек заразились коронавирусом в Псковской области с начала пандемии
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.