Александр Козловский о региональных мерах поддержки бизнеса: Это только начало

Вопрос с доступом псковских предприятий и предпринимателей к мерам господдержки постепенно решается, у них появляются и новые возможности для получения финансирования по тем или иным направлениям. Таким мнением поделился руководитель РСПП региона, депутат Госдумы РФ Александр Козловский в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, подводя итоги совещания о мерах поддержки бизнеса, которое состоялось 12 марта в Пскове.
Александр Козловский отметил, что встречи РСПП с участием регионального бизнеса и представителями администрации Псковской области, на которых обсуждаются актуальные проблемы бизнеса, проводятся регулярно. Однако в связи с начавшейся год назад пандемией их пришлось прервать и заменить онлайн-консультациями.
Он добавил, что сегодня с проблемами сталкивается любое промышленное предприятие (РСПП в первую очередь объединяет производственные предприятия). «Эти проблемы зачастую специфические. На таких встречах их можно не только обсудить, но и найти пути решения. Это главная задача такого формата общения», - подчеркнул Александр Козловский.