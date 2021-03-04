Экономика

Александр Козловский о региональных мерах поддержки бизнеса: Это только начало

Вопрос с доступом псковских предприятий и предпринимателей к мерам господдержки постепенно решается, у них появляются и новые возможности для получения финансирования по тем или иным направлениям. Таким мнением поделился руководитель РСПП региона, депутат Госдумы РФ Александр Козловский в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, подводя итоги совещания о мерах поддержки бизнеса, которое состоялось 12 марта в Пскове.

«Пока это не всегда большие деньги, но это только начало, и важно, что оно положено. После визита в Псковскую область премьер-министра Михаила Мишустина новые меры поддержки бизнеса уже появились в нашем регионе. В следующем году они уже будут другого объема и формата, появится больше возможностей и у губернатора помогать промышленным и производственным предприятиям на территории нашей области», - добавил он.

Александр Козловский отметил, что встречи РСПП с участием регионального бизнеса и представителями администрации Псковской области, на которых обсуждаются актуальные проблемы бизнеса, проводятся регулярно. Однако в связи с начавшейся год назад пандемией их пришлось прервать и заменить онлайн-консультациями.

«Сегодня в ограниченном формате мы все же собрались (часть предпринимателей подключились к совещанию в режиме ВКС – от ред.). Было много желающих обсудить те актуальные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются промышленники и предприниматели. Мы договорились, что теперь возобновим эти встречи. Нас уже поддержал губернатор Михаил Ведерников. Сегодня была подготовительная встреча. В следующих, я надеюсь, уже примет участие глава региона», - поделился руководитель РСПП Псковской области.

Он добавил, что сегодня с проблемами сталкивается любое промышленное предприятие (РСПП в первую очередь объединяет производственные предприятия). «Эти проблемы зачастую специфические. На таких встречах их можно не только обсудить, но и найти пути решения. Это главная задача такого формата общения», - подчеркнул Александр Козловский.