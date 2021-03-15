Экономика

Общественный пресс-центр ПЛН: Инвестиционная активность в Псковской области

Во вторник, 16 марта, в 15:00 общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет пресс-конференцию, посвященную инвестиционной активности в Псковской области и деятельности ОЭЗ «Моглино».

Мероприятие проводится по итогам визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Псковскую область и встречи с резидентами особой экономической зоны «Моглино».

Премьер-министр по итогам визита в регион уже дал несколько поручений профильным министерствам. Насколько они стратегически важны для инвесторов и для региона?

Также мы попросим спикеров рассказать, как в последние годы изменялся инвестиционный климат в Псковской области, какую динамику развития показали крупнейшие псковские инвестплощадки, прежде всего ОЭЗ «Моглино». Какая работа проводится, чтобы увеличить поток инвесторов в регион? Какие результаты она принесла? Как проходит развитие Моглино-2 и промышленного кластера в Псковской области? Каковы его перспективы? Будет ли при этом развиваться и основная площадка особой экономической зоны?

Какие изменения в законодательстве внесены за последнее время на региональном уровне, направленные на улучшение инвестиционного климата в Псковской области?



На эти и другие вопросы ответят спикеры пресс-конференции:

• председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев,

• и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев,

• генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Дата проведения: 16 марта. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Видеотрансляция пресс-конференции будет организована на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте».

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