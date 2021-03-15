Экономика

Андрей Михеев с надеждой смотрит на перспективы улучшения инвестклимата в Псковской области

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев с надеждой смотрит на перспективы улучшения инвестклимата в регионе. Об этом он сообщил на пресс-конференции 16 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, по его словам, наблюдается прирост в инвестиций в основной капитал. «Это хороший показатель, который говорит о том, что большинство проектов, начатых до пандемии, продолжаются», - констатировал он.

В силу объективных трудностей, связанных с действующими ограничениями по коронавирусу, многие предприятия были вынуждены пересмотреть свои финансовые планы, пересмотреть инвестиционные расходы, перенаправить средства на решение текущих и оперативных задач, в частности, на обеспечение персонала средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.

«В целом отгрузка выросла, индекс промышленного производства остался примерно на уровне предыдущего года - упал на 0,5%, что дает нам надежду на то, что все, что наша экономика недополучила за предыдущий период, будет восстановлено», - резюмировал Андрей Михеев.

В числе ключевых сфер экономики, куда осуществлялись вложения инвестиций в основной капитал, он перечислил сельское хозяйство, лесную сферу, обрабатывающую промышленность, сферу транспорта.