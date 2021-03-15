Экономика

Около 40 компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве с «Титан-Полимером»

Около 40 компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве с псковским заводом «Титан-Полимер», который строится в ОЭЗ «Моглино». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«На данный момент есть понимание круга предприятий, которые заинтересованы в нашей продукции. Это предприятия пищевой, медицинской, печатной промышленности. Порядка 40 компаний, среди которых и лидеры российского рынка, на сегодняшний день находятся с нами в тесном контакте, - уточнил он. - Предприятия, заинтересованные в сотрудничестве, расположены по всему миру — Европа, Африка, США, Ближний Восток».

По мнению Германа Петрушко, такая заинтересованность в сотрудничестве связана с тем, что у завода на самый современный парк оборудования, большая производительность. Еще одно преимущество — выгодное географическое положение — близость к границе с Евросоюзом и возможность использования портов Санкт-Петербурга.