Рефинансирование кредита: что нужно знать и кому пригодится

Кредитная нагрузка на население ежегодно растет, у многих наших сограждан есть не только по несколько одновременно не погашенных, но и просроченных кредитов. В том числе по кредитным картам с большим процентом и штрафами.
Конечно, чтобы не оказаться в долговой кабале, рекомендуют предварительно оценивать ситуацию и свои финансовые возможности, соразмерять займы с бюджетом и планировать выплаты, но в жизни может произойти всякое. Частично снизить нагрузку и помочь справиться с форс-мажором может рефинансирование, которое предлагают многие банки. Например, ВТБ.
Тем, кто ранее оформил кредит, а теперь хочет снизить ставку. Показательный пример – ипотеки, которые брали на 10-30 лет в прошлые годы под 13-15% годовых. Сейчас их можно рефинансировать, снизив ставку.
Тем, кто хочет быстро погасить невыгодные кредиты, не переплачивая штрафы (например, по кредитным картам). Еще один вариант – увеличить срок кредита, заключив новый договор на рефинансирование с другим банком, не сталкиваясь со штрафными санкциями у первоначального кредитора.
Тем, кто хочет «собрать» кредиты, открытые в разных финансовых организациях, в одном банке и платить за одолженные средства один раз в установленный период.
Наконец, в некоторых случаях с помощью рефинансирования можно получить кредитные каникулы, сделать отсрочку платежей на 1-3 месяца, вывести из-под залога автомобиль и так далее.
Банк ВТБ (ПАО)