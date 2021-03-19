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Экономика

Рефинансирование кредита: что нужно знать и кому пригодится

22.03.2021 15:56|ПсковКомментариев: 0

Кредитная нагрузка на население ежегодно растет, у многих наших сограждан есть не только по несколько одновременно не погашенных, но и просроченных кредитов. В том числе по кредитным картам с большим процентом и штрафами.  

Конечно, чтобы не оказаться в долговой кабале, рекомендуют предварительно оценивать ситуацию и свои финансовые возможности, соразмерять займы с бюджетом и планировать выплаты, но в жизни может произойти всякое. Частично снизить нагрузку и помочь справиться с форс-мажором может рефинансирование, которое предлагают многие банки. Например, ВТБ

   

Что нужно знать перед заявкой? 

  1. Не каждый банк пойдет на то, чтобы рефинансировать кредит своего клиента, ведь в конечном итоге, предложив более выгодные условия, он, скорее всего, недополучит деньги с заемщика. Поэтому за услугой перекредитования, как правило, обращаются в другой банк. Но в случае с залоговыми кредитами банки иногда сами готовы предложить рефинансирование, чтобы не продавать залог, а просто предложить клиенту более выгодную ставку.  
  2. Рефинансировать кредит имеет смысл в том случае, если на рынке финансовых услуг улучшаются условия, снижаются ставки, а ваша сумма переплаты, с учетом рефинансирования, становится меньше.  
  3. К сожалению, банки почти никогда не идут на то, чтобы рефинансировать займы, взятые в МФО (без лицензии), поэтому относитесь к предложениям микрофинансовых организаций крайне осторожно, понимая последствия. Если против клиента уже начались взыскания, в рефинансировании также могут отказать.  
  4. Рефинансирование – это новый кредит, и вы, соглашаясь на него, берете на себя новые обязательства перед банковской организацией со всеми вытекающими последствиями, штрафами, комиссиями и пенями.  

Кому нужно рефинансирование? 

Тем, кто ранее оформил кредит, а теперь хочет снизить ставку. Показательный пример – ипотеки, которые брали на 10-30 лет в прошлые годы под 13-15% годовых. Сейчас их можно рефинансировать, снизив ставку. 

Тем, кто хочет быстро погасить невыгодные кредиты, не переплачивая штрафы (например, по кредитным картам). Еще один вариант – увеличить срок кредита, заключив новый договор на рефинансирование с другим банком, не сталкиваясь со штрафными санкциями у первоначального кредитора.    

Тем, кто хочет «собрать» кредиты, открытые в разных финансовых организациях, в одном банке и платить за одолженные средства один раз в установленный период.  

Наконец, в некоторых случаях с помощью рефинансирования можно получить кредитные каникулы, сделать отсрочку платежей на 1-3 месяца, вывести из-под залога автомобиль и так далее.

Банк ВТБ (ПАО)

Теги: #банк #ВТБ #рефинансирование
Источник: Псковская Лента Новостей
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