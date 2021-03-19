Экономика

Эксперты прогнозируют рост цен на алкоголь в 2021 году

Цены на водку и пиво отечественного производства в этом году вырастут минимум на 5%, российские вина подорожают на 10-15%, поскольку на рынке ожидается 40-процентный дефицит сырья. Такое мнение высказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, пишет газета «Известия».

«Что касается импортной алкогольной продукции, то на нее цены вырастут примерно на 5%. Небольшой рост будет обусловлен тем, что курс доллара, как и евро, демонстрирует определенную стабильность», — пояснил эксперт.

Возможный рост цен на отечественную винодельческую продукцию в пределах 10% отмечает и руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. По его словам, наиболее чувствительным повышение будет в массовом ценовом сегменте до 500 рублей.

Несколько иной прогноз по росту стоимости спиртных напитков представил председатель Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) по потребительскому рынку Александр Борисов. По его мнению, цены в 2021 году вырастут лишь в пределах инфляции (ЦБ допускает ее до 4%). Основное подорожание, в пределах 8-10%, по его мнению, ждет крепкий элитный импортный и отечественный алкоголь.

В свою очередь руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и бывший президент Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин спрогнозировал, что цены на российскую водку распространенных марок уже к осени могут подняться на 15-20%.

Вместе с тем в Министерстве финансов (именно оно контролирует Росалкогольрегулирование) уже заявили, что предпосылок к росту цен на алкоголь до конца года не наблюдается. Как пояснили в пресс-службе ведомства, меры, принятые в рамках акцизной политики и установления минимальных розничных цен, действуют с начала года, других изменений в этой части в ближайшее время не планируется.