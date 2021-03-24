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Экономика

Клиенты управляющей компании «Промсвязь» заработали более 100% годовых

24.03.2021 14:02|ПсковКомментариев: 0

Управляющая компания «Промсвязь» заработала более 100% годовых для клиентов открытого паевого инвестиционного фонда «Промсвязь – Перспективные вложения». Доходность пая этого фонда за последние 12 месяцев увеличилась более чем в два раза – до 7800,75 рубля по состоянию на 19 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Таким образом, управляющие фондом «Промсвязь – Перспективные вложения» смогли двукратно превзойти среднерыночную доходность. Для сравнения: основной индикатор рынка индекс Московской биржи за этот же период прибавил 52,71%.

Открытый ПИФ «Промсвязь – Перспективные вложения» инвестирует средства клиентов в ценные бумаги российских компаний с высоким потенциалом роста и устойчивыми финансовыми показателями. Стратегия фонда нацелена на рост стоимости эмитентов в кратко- и среднесрочной перспективе. В зависимости от рыночной ситуации происходит распределение весов внутри портфеля, что позволяет добиться наибольшей эффективности в управлении. Кроме того, ряд акций в портфеле обладает высокой дивидендной доходностью, что позволяет извлечь дополнительную выгоду за счет реинвестирования дивидендных выплат.

«В 2020 году на фоне распространения коронавируса мировые рынки оказались под давлением, что привело к сильной просадке стоимости по всему спектру активов в марте прошлого года. Мы использовали эту ситуацию для поиска недооцененных бумаг с высоким потенциалом роста: компании в портфеле имеют надежные фундаментальные показатели и более низкие мультипликаторы среди конкурентов, что позволило на горизонте одного года раскрыть их акционерную стоимость. Кроме того, фонд сочетает в себе как истории роста, так и стоимостного инвестирования. Немаловажную роль сыграла ротация компаний из одних секторов в другие. На протяжении долгого времени в портфеле ПИФа присутствовала существенная доля акций «новой экономики»: Ozon, Mail.ru, Яндекс и других компаний», – прокомментировал результаты управляющий активами УК «Промсвязь» Евгений Новиков.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Промсвязь» является 100% дочерней компанией банка ПСБ. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007, выдана ФСФР России.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Промсвязь – Перспективные вложения». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429. По состоянию на 26.02.2021 Фонд показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 3 месяца: +10,23%; 6 месяцев: +22,14%; 1 год: +46,79%; 3 года: +95,25%. Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, телефон: (495) 662-40-92. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Теги: #инвестиции #доходы #Промсвязь
Источник: Псковская Лента Новостей
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