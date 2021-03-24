Экономика

Марина Хохлова о нарушениях в бюджетной сфере: Не успевают осваивать средства

Председатель Счетной палаты Псковской области Марина Хохлова сообщила, что причиной нарушений в бюджетной сфере становится несоблюдение сроков в освоении выделенных денежных средств. Об этом с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, которое проходит 24 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Сергей Литвиненко указал на то, что в этой сфере не наблюдается снижения количества нарушений. «С чем это связано? Это человеческий фактор?» - поинтересовался он.

«Я бы не сказала, что количество нарушений растет, - ответила Марина Хохлова. - Я бы не сказала, что это грубые нарушения. Намного увеличивается объем средств, поступающий в Псковскую область в виде субсидий. Не успевают осваивать средства. Либо бывают случаи, когда не разработаны порядок, положение. Финансовая дисциплина из года в год становится на лучший уровень».

«Не попадал в ваше поле деятельности Псковпассажиравтотранс?» - задал вопрос депутат Алексей Севастьянов.

Марина Хохлова сообщила, что предприятие проверяли в 2019 и 2020 годах в рамках его финансово-хозяйственной деятельности и по выделенным субсидиям. Алексей Севастьянов попросил председателя региональной Счетной палаты предоставить ему сведения о последней проверки предприятия-перевозчика.

«Упор в вашей деятельности направлен на то, чтобы помочь или чтобы выявить?» - спросил в свою очередь председатель профильного комитета ПОСД Владимир Яников.

«Чтобы качественно расходовались бюджетные средства - это наша главная цель», - подчеркнула Марина Хохлова.

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Председатель областной Счетной палаты добавила, что в прошлом году выявили 421 нарушений, направили 50 представлений и 12 предписаний, в суд направили шесть протоколов по административным правонарушениям.