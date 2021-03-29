Экономика

Уровень безработицы вырос в Псковской области

Численность рабочей силы в Псковской области в среднем за ноябрь 2020 года - январь 2021-го составила 301,8 тысячи человек (57% от общей численности населения области). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате по итогам выборочных исследований.

В их числе 282,1 тысячи человек были заняты в экономике и 19,7 тысячи человек не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели.

Уровень занятости в Псковской области сложился в размере 53%. Уровень общей безработицы в среднем за указанный период составил 6,5% (за ноябрь 2019 года – январь 2020-го – 5,4%).