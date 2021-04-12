Экономика

Свежие огурцы подешевели в Псковской области почти на 25%

Потребительские цены по Псковской области за март выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем (по сравнению с декабрем 2020 года – на 2%, с мартом – на 5,6%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на непродовольственные товары, которые подорожали за месяц на 0,7%. Цены на продовольственные товары и тарифы на услуги выросли на 0,1%.

Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на столовую свеклу – на 18,1%, картофель – на 9,3%, охлажденных и мороженых кур – на 8,4%, свежую белокочанную капусту – на 7,8%, виноград – на 6,4%, варенье, джем, повидло – на 5,3%, яблоки и филе соленой сельди – на 4,8%, морковь – на 4,3%, репчатый лук – на 4,2%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели свежие огурцы – на 24,5%, свежие помидоры – на 12,1%, бананы – на 9,4%, апельсины – на 7%, черный байховый пакетированный чай – на 4,9%, фруктовые соки – на 4,2%, свежие грибы – на 3,1%, натуральные консервированные, маринованные овощи – на 3,8%, мясные консервы для детского питания – на 3,7%.

В группе непродовольственных товаров цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты снизились на 0,7%. Наибольшее снижение наблюдалось на амлодипин и панкреатин – на 3,7%, верошпирон – на 3,5%. Вместе с тем существенный рост цен отмечен на колекальциферол (витамин Д3) – на 3,2%, осельтамивир (номидес) – на 2,4%.

Цены на другие лекарственные препараты увеличились на 0,2%. Значительнее других выросли цены на поливитамины с макро- и микроэлементами – на 4,4%, аллохол – на 2,9%, офтан катахром – на 2,8%, настойку пустырника – на 2,7%. Самое заметное снижение цен отмечено на бромгексин – на 3,7% и сульфацетамид – на 2,1%.

Среди медицинских товаров наиболее увеличились цены на электронные аппараты для измерения артериального давления – на 3,2%. Дешевле стали медицинские безртутные термометры – на 3,8%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на стиральный порошок – на 4%, туалетное мыло – на 1,4%, зубную пасту – на 0,6%. Снижение цен наблюдалось на детские бумажные подгузники – на 3,1%, шампунь – на 2,8%, зубные щетки – на 1,5%, туалетную бумагу – на 0,8%, сухие корма для домашних животных – на 0,7%, хозяйственное мыло – на 0,2%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали металлочерепица – на 12,0%, велосипеды и мотоциклы – на 8,1%, древесностружечные плиты – на 6,7%, роликовые коньки – на 6,6%, отечественная вата – на 4,5%, керамическая плитка – на 4,4%, спички – на 4,3%, ноутбуки – на 3,6%, телевизоры – на 3,4%, беспроводные наушники – на 3,2%.

Подешевели более всего женские гигиенические прокладки – на 4,9%, тюль, гардинное полотно – на 4,6%, утепленные куртки для детей школьного возраста с верхом из плащевой ткани – на 4,2%, миксеры, блендеры – на 3,5%.

Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на поездку на отдых в Турцию – на 19,7%, полет в салоне экономического класса самолета – на 6,2%, проезд в междугороднем автобусе – на 5,6%, клинический осмотр животного – на 3,7%, проживание в гостинице 4* – на 2,8%. Из бытовых услуг выросли цены на замену элементов питания в наручных часах – на 2,4%.

Наибольшее снижение цен и тарифов отмечено на поездку на отдых в ОАЭ – на 15,3%, пользование потребительским кредитом – на 3,7%, абонентскую плату за доступ к сети Интернет – на 2,1%.