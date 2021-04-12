Экономика

Российские кондитеры заявили о росте цен на вафли и конфеты

О повышении отпускных цен на кондитерские изделия рассказали сразу несколько кондитерских предприятий. О планируемом подорожании торговые сети уже уведомили компании «Акульчев» (выпускает под этой маркой венские вафли), «Эссен Продакшн АГ» (конфеты под брендом «35», Cho Ko-Te и др.), а также кондитерская фабрика «Победа», сообщает РБК.

«Значительно» поднять цены на продукцию производителей вынуждает рост цен на сырье, констатирует гендиректор группы «Акульчев» Сергей Акульчев. Компания ведет переговоры о повышении цен, оно различается для разных категорий, но в среднем составляет от 10%.

Ситуация на рынке кондитерских изделий схожа с тем, что происходит на рынке масложировой продукции: практически все поставщики — от сырья до упаковки — повышают цены, причем иногда еженедельно, заметил гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев. Его компания также уведомила сети о повышениях на те позиции, где больше всего поднялась стоимость сырья.

Какие именно это продукты и на сколько они подорожали, Барышев не уточнил, но отметил, что уведомления о росте цен «ступенчатые», чтобы «не травмировать потребителя». Этот рост не последний, в течение года с большой вероятностью будем еще вести переговоры о повышении», — сказал гендиректор «Эссен Продакшн АГ».

У кондитерской фабрики «Победа», по словам ее президента Виталия Муравьева, отпускные цены в среднем выросли на 3% по сравнению с ценами высокого сезона 2020 года, то есть осени. При этом себестоимость продукции из-за подорожания сырья увеличилась в среднем на 10%, отметил Муравьев.