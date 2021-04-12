Экономика

В Минпромторге объяснили рост цен на яйца

Цены на куриные яйца традиционно растут перед Пасхой, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. Пасха в этом году приходится на 2 мая.

«Это традиционное время всплеска цен. Но за этим внимательно следят», — приводит слова Кузнецова РИА Новости.

Он отметил, что министерство предложило сетям некоторые меры и думает, что они на них согласятся. Речь идет о механизмах саморегулирования.

Кузнецов также заметил, что на стоимость яиц повлияли сразу несколько факторов: производство сократилось из-за вспышек болезней птицы, а переходящие запасы не сформировали. «В мае и производство увеличится, и спрос упадет, все-таки он сейчас перед Пасхой высокий. Производство обещают очень сильно нарастить», — добавил глава департамента.

Сейчас правительство имеет право ограничивать рост цен на социально значимые продовольственные товары, если они на протяжении 60 дней подряд дорожают не менее чем на 10 процентов (с исключением сезонного фактора). Срок действия ограничений не должен превышать 90 дней.

Кузнецов подчеркнул, что регулирование цен — это крайняя мера. "Такая возможность имеется <...>, но пока мы считаем, этого делать не надо", — сказал он.

При этом он отметил, что российские торговые сети продают яйца по ценам ниже закупочных, а один из крупных ретейлеров только из-за этого теряет по 25 миллионов рублей в день. Долго такая ситуация продолжаться не может, считает Кузнецов.

C 6 по 12 апреля яйца в среднем по России подорожали на 2,3 процента. Неделей ранее, с 30 марта по 5 апреля, рост составил 2,1 процента, а с начала года — 11,6 процента.