Экономика

В Минсельхозе заявили о возможном подорожании сахара

Минсельхоз РФ не исключает подорожания сахара после завершения срока действия ценовых соглашений (они истекают 1 июня – ред.) и с учетом отставания сева сахарной свеклы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на совещание, которое прошло в ведомстве.

Как заявила на нем замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, в этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и это с учетом завершения соглашения о фиксации цен может привести к удорожанию сахара. По ее словам, Минсельхоз будет рекомендовать заводам в регионах продавать сахар в первую очередь торговым сетям.

Минсельхоз также рассматривает новые меры регулирования рынка сахара. Среди них - создание интервенционного фонда для стабилизации цен, а также продолжение квотирования беспошлинного импорта. Кроме того, регулятор хочет переключить переработчиков на закупки сырья у контролируемой государством «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), что позволит местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.

В Минсельхозе подтвердили, что считают целесообразным формирование запаса сахара для бесперебойных поставок и сохранения стабильных цен на рынке. В торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщили, что к ним пока не поступали официальные предложения об установлении ежегодной квоты.

Как сообщалось, с 15 мая по 30 сентября в РФ будет действовать беспошлинная квота на импорт сахара в объеме 350 тысяч тонн. Поскольку право на продажу этого продукта могут получить только компании с долей РФ в капитале не менее 50%, то трейдером, по мнению экспертов рынка, станет ОЗК.