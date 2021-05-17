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Экономика

Виртуальные ассистенты Сбера освоили новые навыки инвестирования

17.05.2021 16:11|ПсковКомментариев: 0

Виртуальные ассистенты Салют — Сбер, Афина и Джой — непрерывно осваивают новые навыки. Все больше клиентов Сбербанка занимаются инвестициями на финансовых рынках, и ассистенты готовы им помочь, предоставляя оперативный доступ к ключевой информации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Сбер, Афина и Джой могут подсказать, какие акции:

  • растут или падают быстрее всего (за день, неделю, месяц);
  • лидируют по объему торгов за день;
  • продаются по наименьшей или наибольшей цене (за одну акцию или лот).
«В Сбербанк на обслуживание приходит все больше розничных инвесторов, мы постоянно совершенствуем нашу инфраструктуру, чтобы обеспечить им максимально комфортные условия для совершения операций на фондовом рынке. Инвесторам очень важно иметь быстрый доступ к информации о трендах на рынке ценных бумаг, чтобы своевременно принять инвестиционное решение, а наши виртуальные ассистенты готовы помочь им в этом. Мы агрегировали важную для клиентов информацию по российским и иностранным акциям и научили ассистентов ее рассказывать. С помощником можно общаться как голосом, так и текстом. Уверены, что клиенты оценят это нововведение», - рассказал и. о. директора департамента глобальных рынков Сбербанка Владимир Яровой.

В банке также отметили, что это не первый инвестиционный навык виртуальных ассистентов Салют. Они уже умеют:

  • помогать открывать брокерский счет и сообщать тарифы брокерского обслуживания;
  • рассказывать о курсах акций российских и иностранных эмитентов, торгующихся на Московской бирже, а также отображать изменение цены последней сделки по отношению к предыдущему дню;
  • предоставлять информацию о значениях 11 российских фондовых индексов (МосБиржи, РТС, нефти и газа, электроэнергетики, телекоммуникаций, металлов и добычи, финансов, потребительского сектора, химии и нефтехимии, транспорта, а также Индекса московской недвижимости ДомКлик);
  • объяснять финансовые термины;
  • производить вычисления (как на калькуляторе, только голосом).

Следующий финансовый навык, который планируют освоить ассистенты, — карта ключевых инструментов рынка, которая позволит узнать значение ключевых индексов, цену на нефть и основные валютные курсы.

Виртуальные ассистенты Салют доступны в приложениях СберБанк Онлайн и СберСалют, а также в умных устройствах под брендом Sber: смарт-дисплее SberPortal и ТВ-приставке SberBox.

Теги: #банк #Сбербанк #инвестиции
Источник: Псковская Лента Новостей
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