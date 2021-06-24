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Экономика

Суд признал незаконным включение в список недобросовестных поставщика медицинской марли для псковских больниц

28.06.2021 10:59|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд Псковской области признал незаконным включение поставщика медицинской марли для учреждений здравоохранения Псковской области в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда.

Организации здравоохранения Псковской области после проведенного электронного аукциона составили проект подписания контракта на поставку медицинской марли. Однако сам поставщик в указанный срок не подписал контракт. По этой причине заказчик сформировал протокол о признании общества уклонившимся от подписания контракта. После рассмотрения протокола антимонопольный орган включил поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.

Арбитражный суд Псковской области признал это решение незаконным и обязал антимонопольный орган исключить организацию из этого реестра. Суд не увидел в бездействии организации умышленного уклонения от подписания контракта по госзакупкам. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 22.06.2021 оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Теги: #Арбитражный суд Псковской области #госзакупки #Антимонопольная служба
Источник: Псковская Лента Новостей
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