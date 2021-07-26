Экономика

В госархиве рассказали о старых банях Великих Лук и бочках нечистот

Государственный архив Псковской области опубликовал «Краткое экономическое описание города Великие Луки», датированное апрелем 1936 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в архиве.

На фото: вид с крепостного вала на церковь Вознесенского монастыря и пожарную каланчу (справа), 1936 год

«На территории города Великие Луки имеется электростанция. Она оборудована в 1932 году. Станция имеет силовые установки, 3 вертикальные паровые машины тройного расширения мощностью в 650 киловатт. Выработка электроэнергии за 1935 год составляла 1 356 950 киловатт-часов, а из общего количества выработанной электроэнергии было отпущено в сеть 1 085 560 киловатт-часов», - говорится в материалах.

На фото: вид на площадь имени В. И. Ленина с крепостного вала. Слева – Троицкая церковь, справа вдали – церковь Вознесенского монастыря, 1936 год

Кроме того, в материалах указано, что в городе имелась городская баня с общей пропускной способностью 160 человек в час. В 1935 году пропустили 358 586 моющихся человек. Имелись и две бани на железнодорожном узле. Их общая пропускная способность была 415 170 человек в час. Горкомхоз в 1936 году заканчивал постройку второй коммунальной бани, ее вместимость — 104 человека в час.

«В городе две гостиницы при 73 койках, которые в данный момент ни в какой мере не удовлетворяют возросших потребностей в связи с организацией пограничного округа. В этих гостиницах в 1935 году было пропущено 23 407 койко-дней. В 1936 году будет начата постройка новой гостиницы на 100 человек», - написано в документе.

На фото: вид на правый берег реки Ловать – Никольская церковь, старая и новая бани (в центре), 1936 год

Узнаем из материалов можно и о транспортном сообщении. Так, в городе существовал транспортный обоз при наличии 21 лошади.

«При 5374 рабочих коне-днях городским транспортным обозом за 1935 год было перевезено грузов 48 356 тонны-килограмм и вывезено нечистот 12 032 бочек.С 1 июня 1935 года в городе Великие Луки начали курсировать два автобуса, которые перевезли пассажиров в количестве 126 223 человек», - говорится в материале.