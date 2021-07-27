Экономика

У экономики Псковской области нет серьезных заболеваний - Вячеслав Федюнин

У экономики Псковской области нет серьезных заболеваний — есть снижение иммунитета. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин.

«Если говорить врачебным языком, нет абсолютно здоровых организмов, всегда есть отклонения. У кого-то они протекают в текущем режиме, у кого-то они хронические. У псковского региона серьезных заболеваний нет - есть снижение иммунитета», - констатировал он, добавив, что ситуация уже выправляется.

«Могу сказать однозначно: в сравнении с другими регионами России, разными по экономическому потенциалу и структуре доходов, Псковская область не является отсталым регионом, у которого нет перспектив и каких-то событий. Это не так, потому что большинство предприятий, которые есть на территории региона, представлены не только на российском уровне, но и на международном. Это и есть подтверждение того, что промышленный и сельскохозяйственный потенциал на сегодня востребован», - подчеркнул Вячеслав Федюнин, добавив, что о позитивной динамике также свидетельствуют экспертные оценки, даваемые со стороны правительственных и некоммерческих организаций.

«Да, есть в Псковской области определенное снижение иммунитета, но он выправляется, и, думаю, здоровье в этом плане наступит в ближайшую пятилетку. Каждый почувствует на себе, что изменения есть, и они существенные», - резюмировал гость студии.