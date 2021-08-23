Экономика

Урожай картофеля и овощей снизился в Псковском районе из-за жары

Текущий год складывается очень непросто для аграриев Псковского района. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Аномальные погодные условия внесли свои коррективы в проведение различных видов сельскохозяйственных работ. Мы помним и весенние дожди, которые сказались на севе, и аномальную жару. Тем не менее, заготовка кормов идет не просто по плану, а уже перевыполнена», - рассказала глава района.

В хорошем темпе идет уборка зерновых культур. В рамках подготовки почвы к севу озимых вспахано 593 га. При этом, отметила Наталья Федорова, есть проблемы по овощам открытого грунта и по картофелю — урожайность снизилась из-за аномальной жары. Собрано на 144 тонны меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В молочном животноводстве тоже ситуация не такая простая, но хозяйства все-таки сохраняют уровень 2019 года, за что им огромное спасибо», - отметила глава Псковского района.

Непросто сейчас и хозяйствам, которые разводят свиней. «На территории Псковского района находится одно из самых больших хозяйств, которое занимается разведением свиней, и впервые мы столкнулись с масштабным объемом по африканской чуме. Чрезвычайная ситуация не снята до сих пор. Недавно обнаружен еще один очаг. В эту зону попали несколько волостей. Началось с Карамышевской, сейчас в Тямшанской тоже небольшой очаг, поэтому ведется работа ветеринарными службами. И главы поселений отрабатывают вопросы подворового обхода, информирования населения», - рассказала гостья студии.

В ходе эфира Наталья Федорова обратилась к населению с просьбой не замалчивать возможные симптомы африканской чумы. «Если вы заметили малейшие проявления, не надо скрывать эти факты — сразу обращайтесь в ветеринарные службы. Ситуацию надо контролировать и своевременно разрешать, а не замалчивать, чтоб это не выливалось в очаги», - резюмировала глава Псковского района.