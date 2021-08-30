Экономика

Господдержка бизнеса и инвесторов в Псковской области (ЛОНГРИД)

Бизнес-идеи бьют ключом и не знаете, куда бежать, чтобы открыть свое дело? Опасаетесь, что дело прогорит из-за пандемии коронавируса? Не опускайте руки: в Псковской области предприниматель - не один воин в поле.

Мы расскажем вам о мощных инструментах государственной поддержки бизнеса и инвестиционных проектов в нашем регионе, об инфраструктуре по поддержке бизнеса, налоговых вычетах и льготах, а также о том, в какие двери определенно стоит постучать.

И у вас не останется сомнений, что в Псковской области выгодно инвестировать и развивать свое дело!