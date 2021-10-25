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Экономика

Налоговая служба оптимизирует свой штат в Псковской области

26.10.2021 11:43|ПсковКомментариев: 2

Управление федеральной налоговой службы по Псковской области в связи с проведением организационно-штатных мероприятий сообщает о закрытии территориально-обособленных рабочих мест. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. 

Так, будут закрыты следующие ТОРМы: 

  • город Гдов, улица Никитина, дом 28Б (Межрайонная ИФНС России №1 по Псковской области, расположенная по адресу: город Псков, улица Яна Фабрициуса, 2-а),
  • поселок Локня, улица Чкалова, дом 3 (Межрайонная ИФНС России №2 по Псковской области, расположенная по адресу: город Великие Луки, улица Тимирязева, 2),
  • город Дно, улица Космонавтов, дом 84 (Межрайонная ИФНС России №3 по Псковской области, расположенная по адресу: город Остров, улица 111-й Стрелковой Дивизии, 10-а).

При этом налоговое администрирование налогоплательщиков и оказание государственных услуг по-прежнему будет осуществляться в указанных инспекциях в полном объеме, заметили в ведомстве. 

График работы инспекций и приема налогоплательщиков в операционном зале можно узнать на официальной интернет-странице.

В ведомстве также добавили, что заранее запланировать визит в инспекцию и сократить время ожидания в очереди возможно, воспользовавшись интерактивным сервисом «Онлайн-запись на прием в налоговый орган», который размещен на сайте ФНС России в разделе «Сервисы».

«ФНС России активно развивает бесконтактный способ общения налогоплательщиков с налоговыми инспекциями. Наиболее востребованные государственные услуги, входящие в компетенцию налоговых органов, налогоплательщики могут получить дистанционно со своего домашнего или рабочего компьютера или даже со смартфона. Для этого, на официальном сайте ФНС России представлено около 70 сервисов, которые распределены по группам, охватывают различные категории налогоплательщиков и сферы их интересов и помогают им разбираться в налоговом законодательстве», - отметили в УФНС. 

Так, физические лица с помощью личного кабинета могут получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах собственности, получать и распечатывать налоговые уведомления, осуществлять уплату налогов, заполнять и направлять налоговую декларацию 3-НДФЛ. Юридические лица и индивидуальные предприниматели для получения услуг налоговой службы дистанционно могут воспользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика» для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, получить наиболее востребованные услуги ФНС России налогоплательщики могут в ближайших отделениях МФЦ, расположенных в каждом районе Псковской области.

В отделениях МФЦ можно направить в налоговый орган налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на бумажном носителе; подать заявление о предоставлении налоговой льготы; направить уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота или налоговый вычет, а также направить документы для государственной регистрации ЮЛ или ФЛ в качестве индивидуальных предпринимателей. Полный перечень государственных услуг налоговых органов, оказываемых в отделениях МФЦ, размещен на официальном сайте «Мои документы» МФЦ в разделе «Услуги».

Кроме того, получить консультацию можно по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22, а также по всем телефонам инспекций, размещенным на сайте ФНС России в разделе «Контакты».

Теги: #Псковская область #УФНС по Псковской области #налоговая инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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