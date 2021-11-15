Экономика

Псковские технологические стартапы могут получить инвестиции на развитие

МТС объявила об увеличении размера венчурного фонда на один миллиард рублей. В инвестиционном фокусе фонда будут находиться проекты для развития и усиления позиций существующих продуктов экосистемы на рынке и выхода в новые перспективные продуктовые ниши. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Венчурный фонд МТС инвестирует до $2 миллионов в технологические стартапы на посевной стадии и в раунде A. К основным направлениям фонда 0 финтеху, медиа, Sharing economy, EdTech и интернету вещей - добавятся проекты из сферы умного дома, wellness и других направлений, связанных с предоставлением цифровых решений широкому кругу пользователей.

«За два года работы фонда большая часть его средств была проинвестирована, и выделение дополнительного капитала является подтверждением ценности этого инструмента для развития группы МТС. Стратегия фонда позволяет отбирать лучшие проекты на рынке для создания новых партнерств или выхода в новые ниши. Например, у МТС уже есть собственные решения для умного дома и вложения в перспективные компании из этой сферы позволят быстро расширить текущий портфель продуктов. Также мы готовы рассматривать цифровые b2c-платформы для запуска новых экосистемных направлений, в том числе wellness», — рассказал директор МТС по инновациям и инвестициям Дмитрий Курин.

Венчурный фонд МТС создали в 2019 году на базе центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, в его портфеле финтех-платформа с искусственным интеллектом TalkBank, платформа управления клиентскими данными KonnektU, образовательная онлайн-платформа «Академия перемен» и другие компании.