Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
экопром быстро и чисто
Дима Билан юбилейный тур
Мифы о стоматологах развеяны
Моя История вкусных завтраков
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
доставка еды в пскове
Концерт рок-группы «Ария»
горводоканал успехи и планы
работа затылком
Правила безопасности с газовым оборудованием
декодируем QR-реальность
Сезонные опасности на дорогах Пскова
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 15.11.2021 16:293 Помидоры и огурцы подорожали в Псковской области почти на 60% за месяц 16.11.2021 16:550 На выплаты в счет нерабочих дней псковские предприятия получили более 70 млн рублей 16.11.2021 16:430 Псковские технологические стартапы могут получить инвестиции на развитие 16.11.2021 16:140 Правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице 16.11.2021 16:080 Ольга Милонаец призвала решить в Пскове вопрос с размещением временной рекламы 16.11.2021 15:020 «Эхономика»: Как УФАС по Псковской области изменилось за 30 лет? ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 10.11.2021 08:5512 Женщина погибла под колесами автобуса в Пскове 11.11.2021 12:3717 Псковичка пожаловалась, что не смогла попасть в магазин без QR-кода 09.11.2021 09:340 В Пскове умер хирург Александр Васильев 10.11.2021 12:1532 Псковский губернатор привился от коронавируса 13.11.2021 11:4821 Беременная псковичка заразилась коронавирусом и умерла в больнице
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Псковские технологические стартапы могут получить инвестиции на развитие

16.11.2021 16:43|ПсковКомментариев: 0

МТС объявила об увеличении размера венчурного фонда на один миллиард рублей. В инвестиционном фокусе фонда будут находиться проекты для развития и усиления позиций существующих продуктов экосистемы на рынке и выхода в новые перспективные продуктовые ниши. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

Венчурный фонд МТС инвестирует до $2 миллионов в технологические стартапы на посевной стадии и в раунде A. К основным направлениям фонда 0 финтеху, медиа, Sharing economy, EdTech и интернету вещей - добавятся проекты из сферы умного дома, wellness и других направлений, связанных с предоставлением цифровых решений широкому кругу пользователей.

«За два года работы фонда большая часть его средств была проинвестирована, и выделение дополнительного капитала является подтверждением ценности этого инструмента для развития группы МТС. Стратегия фонда позволяет отбирать лучшие проекты на рынке для создания новых партнерств или выхода в новые ниши. Например, у МТС уже есть собственные решения для умного дома и вложения в перспективные компании из этой сферы позволят быстро расширить текущий портфель продуктов. Также мы готовы рассматривать цифровые b2c-платформы для запуска новых экосистемных направлений, в том числе wellness», — рассказал директор МТС по инновациям и инвестициям Дмитрий Курин.

Венчурный фонд МТС создали в 2019 году на базе центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, в его портфеле финтех-платформа с искусственным интеллектом TalkBank, платформа управления клиентскими данными KonnektU, образовательная онлайн-платформа «Академия перемен» и другие компании.

Теги: #мтс #Псковская область #инвестиции
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению QR-кодов в транспорте и магазинах?
В опросе приняло участие 256 человек
16.11.2021, 17:500 Сезонную уборку мусора и листвы завершают на улицах Запсковья и Завеличья 16.11.2021, 17:480 Движение на улице Кузбасской Дивизии в Пскове ограничат с 17 ноября 16.11.2021, 17:440 Юлия Лысова: Молодежный парламент – это общественная работа, за нее не платят деньги 16.11.2021, 17:380 Более ста социально ориентированных НКО примут участие в региональном форуме
16.11.2021, 17:140 Виктор Остренко пояснил, в чем ценность молодежной лиги дебатов 16.11.2021, 17:080 Занятия по проекту «Светлый ум - залог активного долголетия» начались в учебном центре «Знания» 16.11.2021, 17:000 Алексей Севастьянов: Победить борщевик можно только всем миром 16.11.2021, 16:592 Олег Брячак о «наезде» на Владислава Абрамова
16.11.2021, 16:550 На выплаты в счет нерабочих дней псковские предприятия получили более 70 млн рублей 16.11.2021, 16:531 Лихо - дорого 16.11.2021, 16:430 Псковские технологические стартапы могут получить инвестиции на развитие 16.11.2021, 16:390 Футбольный клуб «Псков» вышел в полуфинал турнира в Сочи
16.11.2021, 16:360 Псковичи обсуждают изменения в законодательство по борьбе с борщевиком 16.11.2021, 16:280 Сколько стоит форма юнармейцев, рассказал начальник псковского отделения организации 16.11.2021, 16:230 Ребенка госпитализировали с переломом после наезда автомобиля в Пскове 16.11.2021, 16:170 Всероссийская олимпиада для школьников «Безопасные дороги» проходит в формате онлайн-игры
16.11.2021, 16:160 Виктор Остренко назвал одно из главных достижений Молодежного парламента в условиях COVID-19 16.11.2021, 16:140 Правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице 16.11.2021, 16:130 Неизменный рубль 16.11.2021, 16:080 Ольга Милонаец призвала решить в Пскове вопрос с размещением временной рекламы
16.11.2021, 15:480 Сбер снижает ставку ипотеки на готовое жилье при подтверждении дохода выпиской из ПФР 16.11.2021, 15:440 Юлия Лысова рассказала о контенте Telegram-канала псковского Молодежного парламента 16.11.2021, 15:380 МТС признали IoT компанией года в России 16.11.2021, 15:360 Только один район Псковской области не получил паспорт готовности к отопительному сезону
16.11.2021, 15:220 Псковская область вошла в топ-5 регионов для бюджетного новогоднего отдыха 16.11.2021, 15:020 Начинается видеотрансляция пресс-конференции об итогах работы по патриотическому воспитанию псковской молодежи 16.11.2021, 15:020 «Эхономика»: Как УФАС по Псковской области изменилось за 30 лет? ВИДЕО 16.11.2021, 15:000 Синоптики ожидают в Псковской области пасмурную погоду и до 3 градусов тепла
16.11.2021, 14:542 Виктор Остренко и Юлия Лысова рассказали, зачем псковичи идут в Молодежный парламент 16.11.2021, 14:500 Увидеть осеннее Михайловское глазами московской художницы могут интернет-пользователи 16.11.2021, 14:460 «Да супер будет»: псковское УФАС оценило поправки в закон о госзакупках 16.11.2021, 14:2710 Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых при заражении COVID-19
16.11.2021, 14:110 Замдиректора великолукской организации скрыл от налоговой почти 6 млн рублей и получил штраф 16.11.2021, 14:070 Информация о минировании псковской школы №24 не подтвердилась 16.11.2021, 14:051 Псковичей просят поддержать проект нового туристического маршрута по региону 16.11.2021, 13:541 Интерактив: Лес рубят - щепки летят
16.11.2021, 13:430 Россия снимает ограничения на авиасообщение с тремя популярными курортными странами 16.11.2021, 13:360 Появились фотографии эвакуации школьников после сообщения о минировании 16.11.2021, 13:220 В Пскове педагога наградили за вклад в развитие образования осужденных 16.11.2021, 13:160 Двух подростков задержали за кражу дезодоранта и алкоголя в Пскове
16.11.2021, 13:120 Детей эвакуируют из псковской школы из-за сообщения о минировании 16.11.2021, 13:0810 О QR-кодах и человеческом достоинстве 16.11.2021, 13:060 «В искусстве нет времени»: Николай Хондзинский пригласил псковичей на фестиваль «Магнум Опус» 16.11.2021, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ольгой Милонаец
16.11.2021, 12:540 «Гайд-парк»: О формировании нового состава псковского Молодежного парламента. ВИДЕО 16.11.2021, 12:480 Рыцарская поэзия прозвучит в псковской библиотеке 16.11.2021, 12:346 Более 50 разрытых закладок наркотиков обнаружены в Корытовском лесопарке. ФОТО 16.11.2021, 12:270 «Эхономика»: Как УФАС по Псковской области изменилось за 30 лет?
16.11.2021, 12:180 Еще шесть человек в Псковской области умерли от коронавируса 16.11.2021, 12:010 Мошенники предложили великолучанину заработать на интернет-бирже 16.11.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко и Юлией Лысовой 16.11.2021, 11:550 Глава Псковского облсовпрофа вошел в состав оперштаба по борьбе с коронавирусом
16.11.2021, 11:490 Поезд Минск - Мурманск возобновит движение через Псковскую область 16.11.2021, 11:404 Псковский депутат-яблочник Николай Кузьмин проиграл суд «Формозе ИТ» 16.11.2021, 11:290 Баранину без документов не пропустили через границу в Псковской области 16.11.2021, 11:270 Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке
16.11.2021, 11:214 За нарушение «масочного» режима за неделю оштрафовали более 250 псковичей 16.11.2021, 11:130 Доля онлайн-заявок на автокредиты в банках ВТБ выросла на треть 16.11.2021, 11:020 Тело пропавшего мужчины ищут на дне озера в Дедовичском районе 16.11.2021, 11:010 В Псковском бизнес-инкубаторе появился первый самозанятый резидент
16.11.2021, 10:554 В «коридор затмений» войдут псковичи 19 ноября 16.11.2021, 10:430 За дефицит лекарств наказан директор стругокрасненской аптеки 16.11.2021, 10:350 Псковские ветераны уголовно-исполнительной системы принимают поздравления 16.11.2021, 10:300 Подросток попал под колеса автомобиля на проспекте Энтузиастов в Пскове
16.11.2021, 10:271 В МФЦ начинают выдавать бумажные сертификаты о вакцинации 16.11.2021, 10:170 Великолучанин попался на краже капусты 16.11.2021, 10:131 «Гайд-парк»: О формировании нового состава псковского Молодежного парламента 16.11.2021, 10:052 Почти 120 псковичей оштрафованы за отсутствие договора на обслуживание газового оборудования
16.11.2021, 10:010 Постельное белье сгорело в квартире на Рижском проспекте в Пскове 16.11.2021, 09:590 Два ребенка в Псковской области отравились угарным газом из-за неисправности вентиляции 16.11.2021, 09:470 Труп мужчины обнаружили при тушении пожара в Себежском районе 16.11.2021, 09:450 Счетная палата: Российская система ОМС работает недостаточно эффективно
16.11.2021, 09:341 Пенсионерка попала в больницу после ДТП на улице Коммунальной в Пскове 16.11.2021, 09:330 «Псковские тепловые сети» объявили о старте конкурсов для детей сотрудников предприятия 16.11.2021, 09:201 Вдоль путепровода в Великих Луках высадили деревья 16.11.2021, 09:050 Каждому второму жителю СЗФО работа мешает путешествовать
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru