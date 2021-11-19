Экономика

Правительство выделит регионам 1,1 млрд рублей на социальные доплаты пенсионерам

Правительство России предоставит регионам более 1,1 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин.

Деньги получат 15 субъектов, где увеличилось число получателей надбавок.

«Более 1,1 миллиарда рублей будет направлено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — отметили в правительстве.

Власти напомнили, что россияне, получающие пенсию, могут претендовать на надбавку, если общая сумма денежных выплат ниже регионального прожиточного минимума для этой категории граждан.

Ранее президент Владимир Путин поручил сохранить индексацию пенсий выше инфляции. Он отметил, что власти «строго выдерживали это правило» с 2019 года и сейчас «с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно».