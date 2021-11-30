Экономика

Более 400 миллионов рублей микрозаймов выдал псковским предпринимателям центр «Мой бизнес»

Более 400 миллионов рублей микрозаймов выдал псковским предпринимателям центр «Мой бизнес» в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила директор центра Анастасия Иванова.

«В текущем году центр выдал 403,2 миллиона рублей микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. Из них 261,9 миллиона рублей - на инвестиционные цели и 141,3 миллиона рублей оборотных средств. Для сравнения, в прошлом, 2020 году, центр выдал предпринимателям региона 418 миллионов рублей микрозаймами. Из них на инвестиционные цели - 163,7 миллиона рублей и 254,3 миллиона рублей оборотных средств», - рассказала Анастасия Иванова.

Также, по сравнению с 2020 годом, возросла сумма поручительства центра «Мой бизнес» за субъекты малого и среднего предпринимательства при получении кредита.

Например, в прошлом году сумма поручительства составила около 93,2 миллионов рублей. Из них - около 34,2 миллионов рублей оборотных средств и почти 59 миллионов рублей внеоборотных средств, отметила Анастасия Иванова.

«В этом году увеличилась сумма поручительства центра, а также расширился список направлений, на которые предоставляется кредит», - добавила директор центра «Мой бизнес».

Общая сумма поручительства составила около 293,5 миллионов рублей. Сюда входят около 99,6 миллионов рублей оборотных средств; порядка 150 миллионов рублей внеоборотных средств; 14,7 миллионов рублей на лизинг; 26 миллионов рублей на реструктуризацию кредита и 3,165 миллиона рублей на банковскую гарантию.

«Кроме того, есть такой показатель как софинансирование комплексных услуг. Они включают в себя рекламные и образовательные услуги, которые субъекты малого и среднего предпринимательства получают в качестве инвестиций. Так, в этом году на этот объем услуг мы направили около 7,9 миллиона рублей. При этом в прошлом году предприниматели получили от нас порядка 10,6 миллиона рублей на софинансирование рекламных услуг и около 1,4 миллиона рублей на сертификацию», - заключила Анастасия Иванова.