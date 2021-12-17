Экономика

Андрей Михеев рассказал, каких инвесторов стараются привлекать в Псковскую область

Инвесторов из каких сфер стараются привлекать в Псковскую область, рассказал председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«Мы все работаем, стараемся привлекать высокотехнологичные компании, но нужно оценивать и объективную реальность. Поэтому будем привлекать инвесторов в стратегических направлениях, это промышленность, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство и фермерство, а также туризм», - отметил Андрей Михеев.

При этом на предприятиях с течением времени должен повышаться уровень технологичности производства, добавил он. «Бизнес, основанный на устаревших решениях будет нерентабелен! Поэтому также становится важна сфера обработки данных. Да, это энергоемкое производство, но в Псковской области существует энергозапас. Из-за этого у нас не самые низкие тарифы оплаты электричества. Чем больше будет энергопотребляющих производств на территории региона, тем меньше его жители будут платить за электроэнергию», - пояснил председатель профильного комитета.

Исполняющий обязанности генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев подчеркнул, что на территории особой экономической зоны можно создать целый экономический кластер. Это позволит различным компаниям использовать продукцию и ресурсы друг друга для производства своего продукта. Запрос на такое взаимодействие уже есть, заметил он.

«Иногда встречаются неожиданные предложения, которые могут перекликаться друг с другом. Жизнь придумывает все интереснее, чем мы могли бы предположить!» - заключил Антон Яковлев.