Экономика

ФАС предложила производителям зафиксировать цены на сахар

ФАС направила производителям сахара письма с рекомендациями о недопущении роста цен. Такие сообщения должны получить более 70 компаний.

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Антимонопольная служба предложила включить в торговую политику производителей информацию о ценах, а также о порядке работы с дистрибьюторами: установить для них максимальную наценку, запретить перепродажу сахара, закупленного для розничной торговли, а также предусмотреть возможность расторгнуть договор за нарушение этих правил, пишет газета «Известия».

«Торгово-сбытовая политика (ТСБ) — публичный документ, который определяет порядок и условия реализации продукции предприятия. Мы предлагаем производителям указать в своих ТСБ, которые размещаются на официальных сайтах организаций, цену на сахар, реализуемый в розничной торговле. Таким образом, процесс ценообразования будет более прозрачным», — подтвердили в пресс-службе ФАС.

В Минсельхозе отметили, что в 2021 году благодаря ценовым соглашениям, а также прямым субсидиям производителям отпускные цены на сахар оставались стабильными.

«В 2022 году в целях недопущения роста его стоимости Минсельхоз совместно с ФАС проработали рекомендации к торговым политикам производителей в части установления предельных цен при продаже в розницу и предельных наценок для дистрибьюторов», — сказали в министерстве.

В Минсельхозе также считают необходимым разработать соответствующие рекомендации и для торговых политик предприятий розничной торговли.