Экономика

Предприниматели вновь могут подать заявление о прекращении деятельности онлайн

В период действия ограничений (посещение налоговых органов ограничено), связанных с распространением COVID-19, на официальном сайте ФНС России возобновлена возможность представления в налоговые органы заявления о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в электронном виде без использования электронной подписи.

Для этого необходимо воспользоваться электронным сервисом, размещенным на сайте ФНС России в разделе «Сервисы/Государственная регистрация ЮЛ и ИП/Индивидуальные предприниматели/Прекратить деятельность», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Заявитель может сформировать и направить заявление в регистрирующий орган в электронном виде. Одновременно с заявлением направляются скан-образ или фотография страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере.

Кроме того, необходимо сделать собственное фото (селфи) с этим документом, открытом на тех же страницах, для подтверждения личности.

При направлении заявления по форме № Р26001 в электронном виде без использования электронной подписи уплачивается государственная пошлина в размере 160 рублей.

В течение 5 рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при формировании заявления, регистрирующий орган направит документы по результатам рассмотрения заявления.