Экономика

Заказчики Псковской области сэкономили на госзакупках 581 млн рублей

Экономия бюджетных средств при реализации государственных закупок за 2021 год в Псковской области составила 581 млн рублей. При этом 319 млн рублей сэкономили на централизованных закупках, проведенных комитетом по закупкам Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Всего в секторе государственных закупок провели свыше 9 тысяч результативных конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с суммарной начальной (максимальной) ценой контрактов 17,3 млрд рублей, по итогам которых заключили контракты на общую сумму 16,7 млрд рублей.