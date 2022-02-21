Экономика

В областном Собрании поддержали законопроект об использовании ассигнований дорожных фондов на почтовые расходы

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 22 февраля рассмотрел поступивший из Орловской области законопроект о внесении изменений в пункт 42 статьи 1794 Бюджетного кодекса РФ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков рассказал, что депутаты Орловского областного Совета народных депутатов обращаются в Госдуму с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в пункт 42 статьи 1794 Бюджетного кодекса РФ, предусматривающих использование бюджетных ассигнований дорожных фондов субъектов Российской Федерации на почтовые расходы.

«Почтовые расходы уже осуществляются за счет дорожного фонда», - отметил Александр Братчиков, указав, что это предложение актуально и для Псковской области.

«Сумма немалая?» — спросил депутат Петр Алексеенко.

«Порядка 30 млн в год, — ответил Александр Братчиков. — Необходимо эти расходы учитывать. Дорожный фонд достаточно емкий во всех регионах».