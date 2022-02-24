Экономика

Президент-председатель правления ВТБ обратился к клиентам и партнерам банка

Президент-председатель правления ПАО Банк ВТБ Андрей Костин обратился к клиентам, партнерам и акционерам Банка ВТБ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Я нечасто обращаюсь к вам напрямую: хорошие вести от банка не требуют дополнительной поддержки от его руководителя. Но уже второй раз за последние годы жизнь дает мне повод лично рассказать вам о том, что мы делаем, чтобы защитить ваши интересы», - заметил Андрей Костин.

Он напомнил, что в 2020 году ВТБ обещал сделать все для максимально возможной поддержки клиентов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. «Я не бросаю слова на ветер, свое обещание я выполнил. Сегодня я даю вам новую гарантию: в ближайшие дни и недели банк ВТБ будет делать все возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который способен причинить нашим клиентам, партнерам и акционерам введенный в отношении ВТБ новый санкционный режим», - подчеркнул резидент-председатель правления ПАО Банк ВТБ.

«Мы направим весь наш многолетний опыт, знания и компетенции, чтобы обеспечить максимально спокойный с учетом возникшей ситуации период нестабильности. Российское правительство и Центральный банк уже подтвердили, что окажут необходимую поддержку финансовому сектору», - сказал Андрей Костин.

По его словам, еще в 2014 году, после первых санкций в отношении российских компаний со стороны западных властей, банковское сообщество России, включая банк ВТБ, разработало детальные планы реагирования на расширение режима ограничений. «За минувшие годы мы научились жить и действовать в условиях постоянного санкционного давления. Мы знаем, что должны делать, и уже приступили к реализации намеченного плана. Я не могу полностью исключить сложности, которые могут испытать наши клиенты при перенастройке операционной деятельности банка, однако мы работаем над тем, чтобы пройти их довольно быстро и без потерь», - скзазал президент-председатель правления ПАО Банк ВТБ.