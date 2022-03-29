Андрей Михеев рассказал о влиянии дефицита сахара на псковского кондитера

Ситуация с сахаром на рынке на фоне возникшего в России ажиотажа на этот товар отразилась, в том числе, и на работе производителей. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев.
По его словам, на данный момент уже удалось найти способ решения этой проблемы через региональных дистрибьюторов. Председатель выразил надежду на то, что производитель продолжит работу.
«Это пример, который достаточно неплохо характеризует в моменте возникшие трудности с цепочками поставок, удорожанием поставок сырья, с которыми малому бизнесу, с одной стороны, проще справляться, потому что у них не те объемы сырья, но, с другой стороны, ему одному трудно выйти на крупного производителя или поставщика, поэтому нужна помощь в поиске контрагентов, чтобы продолжить работать», - заметил Андрей Михеев.