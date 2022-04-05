Экономика

Минпромторг рассчитывает на развитие производства в косметической отрасли

Минпромторг рассчитывает на рост производства парфюмерно-косметической продукции в России в 2-3 раза в течение ближайших трех лет, заявил глава министерства Денис Мантуров.

«Сейчас уже созданы условия для серьезного роста - рассчитываем, что производство сможет показать дву- или даже трехкратное увеличение объемов в течение ближайших трёх лет. В этом случае "на полке" окажется объем продукции равный 1 триллиону рублей», - цитирует его РИА Новости.

Денис Мантуров подчеркнул, что сегодня для производителей открыто «окно возможностей» и использовать его нужно немедленно. Кроме того, участникам рынка необходимо сфокусироваться на импортозамещении молекул, сырья, материалов и усилении межотраслевой кооперации с российскими поставщиками.

По данным министерства, в условиях санкций представители отрасли сталкиваются с рядом проблем: логистикой импортных составляющих, сложностями соблюдения новых валютных требований и необходимостью проведения пересертификации продукции в связи с заменой сырьевых компонентов.

«Большинство этих проблем можно решить, усилив кооперацию российских производителей косметики с отечественными производителями сырья и материалов, упаковки и базовой химии. Профильные департаменты министерства окажут всю необходимую поддержку в этих вопросах», - отметили в Минпромторге.

Также министерство ведет работу на вопросом узнаваемости российских брендов потребителем. «В настоящий момент взаимодействуем с коллегами из других ФОИвов, чтобы выработать решения по продвижению российской продукции», - уточнил министр.