Экономика

Депутаты внесли изменения в бюджет Пскова на 2022 год и плановый период

Изменения в бюджет города Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов внесли депутаты Псковской городской Думы. Об этом с сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 4 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт сообщила, что доходы бюджета увеличиваются на сумму 355 млн 209,5 тысячи рублей.

«Это безвозмездные поступления. С учетом внесенных поправок, доходы города Пскова составят 8 млрд 883 млн 86 тысяч рублей. Расходная часть – 9 млрд 96 млн 262 тысячи рублей. Дотации в бюджет города увеличиваются на 11 млн 64 тысячи рублей, из них 10 млн направят на обустройство детских площадок в Финском и Детском парках, 610 тысяч – направили на подготовку проведения Единого дня голосования», – сказала она.

Субсидии увеличиваются на 533 млн 705 тысяч рублей. 527 млн рублей пойдут на строительство станции умягчения воды из подземного водозабора, также деньги направят на устройство и монтаж канализации и наружных тепловых сетей в Псковском техническом лицее.

Внебюджетные траты уменьшаются на 189 млн за счет ассигнований, предусмотренных на реконструкцию второго этапа стадиона «Машиностроитель».

Для управления образования города предлагается выделить еще 6 млн 811 тысяч рублей. Из них 1 млн 327 тысяч рублей направят на антитеррористическую защищенность, выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации, в том числе в детских садах и школах, остальная сумма пойдет на материально-техническое обеспечение.

Смотрите также Юлия Пожидаева: Средства из городского бюджета направят на оборудование детсадов тревожными кнопками

Во ходе обсуждения поправок к бюджету депутат Галина Невалённая («Единая Россия») уточнила, повлияет ли выделяемая сумма на строительство станции умягчения воды на оплату коммунальных платежей.

«В том году запроектирована станция умягчения воды. Станция предусматривает систему обратного осмоса. Дополнительные затраты несет, но если усреднено взять на весь город, то они будут незначительны», - ответил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Депутат Евгений Васильев («Единая Россия») спросил, предусмотрены ли суммы в бюджете на ремонт или приобретение новых новогодних украшений.

«В данный момент те суммы, которые предусмотрены, пойдут на главную елку на Октябрьском проспекте. Что касается иных украшений, то все деньги были из областного бюджета. Если эти средства будут, то будут из областного, поскольку собственных средств у нас на это физически нет», - сказал сити-менеджер.

Смотрите также Сергей Федоров заявил об отсутствии денег на новое убранство городской ели в Пскове

Изменения в бюджет города Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов поддержали 22 депутата из 22 присутствующих.