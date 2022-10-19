Экономика

Производство по переработке рапса откроют в Псковской области

Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Своё» из Великолукского района планирует реализовать в Псковской области инвестиционный проект по переработке рапса, его поддержал фонд инвестиционного развития региона, сообщает официальный Telegram-канал области.

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Планируемый объём инвестиций – 40,4 млн рублей. Объём реализации продукции при выходе на производственную мощность – 126 млн рублей. Проект хотят реализовать в 2022 – 2027 годах. Продукция, которую собираются выпускать, - рапсовое масло, рапсовый жмых.

В целях реализации проекта компания приобретет современное высокотехнологичное оборудование «Линия по производству жмыха и отжима масла AGRO-OIL 0,5». Производственная мощность оборудования: 11 тонн в сутки, 4 000 тонн рапса в год.

Проект получил поддержку в форме целевого займа из Фонда развития промышленности Псковской области. Соответствующие документы подписали генеральный директор фонда Наталья Плявинская и председатель кооператива Алексей Бурко.