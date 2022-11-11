Экономика

В России выявили крупномасштабную схему легализации доходов в общепите

Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и Федеральной налоговой службы позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита. Об этом сообщается на сайте ФНС.

«В ее основе лежит замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Источником наличных, как правило, выступают компании, располагающие терминалами приема наличных», - рассказали в ведомстве.

Использование схемы позволяет предприятиям общепита не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели в диапазоне, необходимом для сохранения права на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от уплаты НДС, отметили в ФНС. Ее применение также предоставляет возможность выплачивать сотрудникам «серую» заработную плату и за счет этого уходить от зарплатных налогов и сборов, добавили в ведомстве.