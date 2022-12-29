Экономика

Добыча полезных ископаемых сократилась почти на 4% в Псковской области

Промышленное производство в январе-ноябре 2022 года сократилось на 0,2% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

Как уточнили в учреждении, при расчете индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

В январе-ноябре 2022 года рост объемов производства в сравнении с январем-ноябрем 2021 года показали только обрабатывающие производства – на (+)1,4%.

Добыча полезных ископаемых сократилась на (-)3,8%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение снизили объемы на (-)7,3%, отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений - на (-)11,8%,

Из обрабатывающих производств максимальный рост объемов производства продемонстрировали (по сравнению с январем-ноябрем 2021 года):

ремонт и монтаж машин и оборудования – (+)68,8%,

производство резиновых и пластмассовых изделий – (+)61,4%.

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – (+)55,4%.

Больше других снизилось производство текстильных изделий – на (-)38% и производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на (-)21,5%.

В январе-ноябре 2022 года по сравнению с январем-ноябрем 2021 года из важнейших видов пищевых продуктов возросло производство мяса и субпродуктов – на (+)6,4%, рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – на (+)30,2%. Производство молока, кроме сырого, сократилось на (-)5,6%, изделий хлебобулочных недлительного хранения – на (-)0,8%.