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Экономика

Клиенты ВТБ в Псковской области увеличили объем налоговых платежей в 4 раза

15.03.2023 17:00|ПсковКомментариев: 0

По итогам января-февраля объем налоговых платежей, сделанных жителями Псковской области через ВТБ Онлайн, вырос в 4 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Количество пользователей в регионе, совершающих налоговые платежи указанным способом в первые два месяца 2023 года, выросло более чем в 10 раз по отношению к январю-февралю прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Всего за 2022 год объем налоговых платежей через онлайн-банк вырос более чем на треть, при этом само количество платежей стало на 72% больше, чем годом ранее, а «средний чек» платежа немного снизился.

Всего в регионе за год через ВТБ Онлайн было проведено более 9 тысяч платежей на сумму свыше 18 млн рублей. Наиболее активный рост обеспечили клиенты из городов Псков и Великие Луки.

В целом по стране по итогам января-февраля объем налоговых платежей физических лиц в ВТБ Онлайн превысил 1 млрд рублей, увеличившись в три раза к аналогичному периоду прошлого года. За два месяца 2023 года пользователи ВТБ Онлайн совершили около 2 млн налоговых платежей на общую сумму свыше 1 млрд рублей. По сравнению с январем-февралем прошлого года число операций увеличилось в 13 раз.

«ВТБ существенно обновил сервис оплаты налогов, добавил возможность прямого перехода из личного кабинета ФНС в ВТБ Онлайн и ускорил проведение таких платежей. Это позволило в целом увеличить их число через онлайн-сервисы банка, а общий объем, направленных в налоговую службу средств, по итогам прошлого года вырос в 1,4 раза. В начале этого года мы предоставили клиентам актуальную информацию о начисленных налогах и смогли в кратчайшие сроки провести их платежи по реквизитам Единого налогового счета», – отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» ВТБ.

Пользователи ВТБ Онлайн могут отслеживать и оплачивать просроченные налоги и пени. Для этого в разделе «Платежи» нужно выбрать вкладку «Налоги» и ввести свой ИНН. Здесь появятся текущие налоговые задолженности, а если их нет – банк уведомит в случае их возникновения. Также предусмотрена возможность оплаты по квитанции. Кроме того, оплату можно совершить через сканирование QR кода в приложении или интернет версии ВТБ Онлайн. Комиссия за налоговые платежи не взимается.

Теги: #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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