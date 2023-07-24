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Экономика

Как с помощью онлайн-сервиса сформировать выписку из ЕГРН, объяснили псковичам

31.07.2023 17:25|ПсковКомментариев: 0

Возможности онлайн-сервиса «Сведения об ИНН физического лица», размещенного на сайте ФНС России, расширены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

С помощью данного сервиса можно проверить наличие у физического лица ИНН, для чего необходимо выполнить минимум манипуляций и заполнить в предложенной форме:

  • ФИО;
  • дату рождения;
  • паспортные данные.

Теперь, используя возможности сервиса, налогоплательщики могут сформировать электронную выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.

Электронная выписка равнозначна бумажной, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Выписка из ЕГРН является официальным документом, подтверждающим присвоение ИНН. Таким образом, в случае, когда в государственный орган или организацию требуется представить ИНН, достаточно электронной выписки.

Теги: #ЕГРН #налоговая
Источник: Псковская Лента Новостей
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