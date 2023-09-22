Экономика

Правительство России подготовило проект бюджета на 2024-2026 годы

Правительство завершило работу над проектом бюджета на 2024-2026 годы, до 1 октября документ внесут на рассмотрение депутатов Госдумы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Стали известны основные параметры бюджета. Так, на 2024 год прогнозируются доходы на уровне 35 триллионов рублей, в 2025-м — 33,5 триллиона, в 2026-м — 34,1 триллиона. Расходы — 36,6 триллиона, 34,4 триллиона, 35,6 триллиона соответственно, пишет РИА Новости.

В качестве приоритетных направлений указаны укрепление обороноспособности, интеграция новых регионов, соцподдержка наиболее уязвимых категорий россиян, технологическое развитие и расширение инфраструктуры.

Так, около 4,4 триллиона рублей заложены на единые пособия семьям с детьми, более 482 миллиардов — на улучшение их жилищного обеспечения. Еще 1,6 триллиона рублей предусмотрены на выплату материнского капитала.

В свою очередь, на задачи поддержки промышленности гражданского назначения выделены более 947 миллиардов рублей, малого и среднего бизнеса — 67 миллиардов.

По словам Мишустина, ненефтегазовые доходы в 2024 году вдвое превысят поступления от экспорта углеводородов.

Премьер также отметил, что дефицит казны в 2024-2026 годах будет покрываться в основном за счет заимствований.