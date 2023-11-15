Андрей Козлов: Сельское хозяйство — определенно приоритетное направление

На сегодняшний день сельское хозяйство в России — это определенно приоритетное направление, и опасений, обусловленных повышением ключевой ставки, для сельхозтоваропроизводителей нет. Об этом председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он сказал, что направления экономики, для которых на сегодняшний день не предусмотрены государственные меры поддержки, скорее всего приостановят свой рост на фоне роста ключевой ставки. Гость студии предположил, что правительство сделает из этого выводы и разработает дополнительные меры поддержки для различный направлений.
Помимо этого Андрей Козлов напомнил, что государственные меры поддержки уже действуют, в частности, по линии Минэкономразвития и Минтранса.