Экономика

Андрей Козлов: Сельское хозяйство — определенно приоритетное направление

На сегодняшний день сельское хозяйство в России — это определенно приоритетное направление, и опасений, обусловленных повышением ключевой ставки, для сельхозтоваропроизводителей нет. Об этом председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По сельскому хозяйству опасений нет, сельское хозяйство — определенно приоритетное направление, и по линии Минсельхоза мы получаем льготные кредитные ресурсы. На сегодняшний момент это оборотные кредиты, которые в рамках постановления правительства не могут превышать 5%, сельская ипотека, которая до 3% и увеличена с 3 до 6 млн, и инвестиционные кредиты, которые не могут превышать 3%, плюс, если это приоритетные направления, мы можем получить проценты, "капексы" на модернизацию, это действенная мера, и многие сельхозтоваропроизводители этим пользуются, это их выделяет среди остальных и помогает становиться более экономически устойчивыми», - сказал Андрей Козлов.

Он сказал, что направления экономики, для которых на сегодняшний день не предусмотрены государственные меры поддержки, скорее всего приостановят свой рост на фоне роста ключевой ставки. Гость студии предположил, что правительство сделает из этого выводы и разработает дополнительные меры поддержки для различный направлений.

Помимо этого Андрей Козлов напомнил, что государственные меры поддержки уже действуют, в частности, по линии Минэкономразвития и Минтранса.