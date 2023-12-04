Экономика

Крупным компаниям запретят поднимать цены сразу на треть

ФАС предлагает запретить крупным компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на товары, следует из законопроекта службы (поправки в ФЗ «О защите конкуренции»). Его разработали по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова. Речь идет о достаточно резком росте стоимости — в 30% на протяжении не более чем 60 дней при условии, что повышение никак нельзя объяснить экономическими факторами.

Среди них служба называет существенное изменение спроса или предложения товаров, колебание регулируемых тарифов, цен на сырье, комплектующие, сезонные факторы и другое. Перечень товаров, которые будет отслеживать регулятор, установит правительство. Можно предположить, что это будут социально значимые продукты — мясо, молоко, яйца, хлеб, чай и другие. Причем принимать решение о необоснованном росте ФАС будет на основе данных от Минэкономразвития, сказано в проекте.

«Причиной роста цен на товары в ряде случаев служит недобросовестное поведение участников рынков, которые ведут спекулятивную политику в отношении потребителей», сказано в пояснительной записке к проекту. В ФАС «Известиям» не уточнили, когда конкретно столкнулись с таким значимым повышениями цен в 2022 и 2023 годах, тем более по таким причинам.

Если ФАС выявит признаки нарушения, то компания получит предупреждение, его игнорирование грозит возбуждением дела. Нарушители также могут получить штрафы: для юридических лиц — до 0,03% суммы выручки от реализации товара (не менее 50 тыс. рублей), следует из поправок в КоАП, которые также представила служба. Закон должен вступить в силу с момента его опубликования и будет действовать до конца 2024 года, следует из документов.