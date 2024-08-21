Экономика

Около 7 тысяч безработных зафиксировали на территории Псковской области

Около 7 тысяч безработных зафиксировали на территории Псковской области. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше за апрель-июнь 2024 года составил 2,2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем за апрель-июнь 2024 года составила 315,4 тысячи человек, из них 308,5 тысячи человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 7 тысяч человек – как безработные, соответствующие критериям МОТ (т. е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

К концу июля 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1607 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1308 человек имели статус безработного, в том числе 1180 человек получали пособие по безработице. В июле 2024 года получили статус безработного 189 человек, трудоустроено за месяц 280 человек. Размеры трудоустройства были на 100 человек, или на 26,3% меньше, чем в июне 2023 года.

Уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности населения соответствующего возраста) в возрасте 15 лет и старше за апрель-июнь 2024 года составил 62%.

По отчетным данным организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность их штатных работников (без учета совместителей) в июне 2024 года составила 124,4 тысячи человек (96% от общей численности замещенных рабочих мест).

На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 5,1 тысячи человек. По сравнению с маем 2024 года общая численность всех указанных категорий работников уменьшилась на 1%.