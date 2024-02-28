Экономика

Более 5 тысяч самозанятых зарегистрировано в Псковской области

Представители от Псковской области приняли активное участие в работе над развитием стратегии поддержки малым и средним предпринимателям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев при обсуждении финансовых инструментов поддержки бизнеса отдельно остановился на примере поддержки самозанятых в регионе.

Он поделился, что на начало февраля 2024 года в Псковской области было зарегистрировано 5,6 тысячи действующих самозанятых граждан, активный доход самозанятых составляет более 7,5 миллиарда рублей, а общая сумма уплаченного с 2020 года налога на профессиональный доход – 239,6 миллиона рублей.

Одним из организаторов следующей деловой площадки на тему «Реализация федеральных конкурсных и акселерационных программ», таких как «Мама-предприниматель» и «Мой добрый бизнес», выступила руководитель псковского центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

Вместе с коллегами из других регионов и финалистами федеральных программ обсудили вопрос целесообразности перехода от быстрого экспресс-обучения к более глубокому погружению в основы предпринимательства, а также поговорили об особенностях целевых акселерационных программ и влияния их на создание в регионе бизнес-сообществ.

В завершение программы форума, 27 февраля, на выставке «Россия» прошел «День предпринимательства», где каждый регион представил для посетителей стендов свои бизнес-активности.

В мероприятии приняли участие более 400 руководителей региональных органов власти и центров «Мой бизнес» из 89 регионов страны, а также представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, фондов, банков и других финансовых организаций, крупного бизнеса, деловых объединений, вузов и образовательных организаций.

Темами для обсуждения стали такие направления, как развитие креативных индустрий, кадровая политика, повышение престижа предпринимательской деятельности, финансовые инструменты, цифровые сервисы и другие. Определенные резолюции с сессий форума будут направлены для дальнейшей разработки.