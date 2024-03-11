Экономика

Процесс создания личных фондов хотят упростить в России

Минэкономразвития предложило упростить процесс создания личных фондов, где люди могут хранить свое имущество. Регистрировать такие организации будет Федеральная налоговая служба по заявлению нотариуса, который проверит учредителя и принадлежность активов. При этом фонды хотят вывести из-под надзора Минюста и освободить от ежегодных отчетов и внеплановых проверок, что должно простимулировать возвращение активов в Россию. Такие законопроекты разместили на портале проектов нормативных правовых актов правительства. До 13 марта продолжится их антикоррупционная экспертиза.

В 2018 году в России появилась возможность учреждать посмертные наследственные фонды — люди могут распорядиться об их создании для управления нажитым имуществом, своим бизнесом и определить, кому и какая прибыль или выплаты пойдут из такого фонда. А с 1 марта 2022 года в стране появился новый вид организаций — личные фонды. Их создают при жизни владельца, но работать они могут и после его смерти. Эти организации являются альтернативой иностранным частным фондам и трастам, пишет «Парламентская газета».

«Преимущество таких фондов в том, что учредитель может сам проконтролировать процесс их создания, отрегулировать деятельность и снизить возможные риски», — сказал ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, слова которого приводит сайт Госдумы.

Согласно Гражданскому кодексу, личный фонд — это некоммерческая организация, ее можно учредить бессрочно или на определенное время. Стоимость переданного фонду имущества не может быть меньше 100 миллионов рублей, пояснил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. «Эти фонды создают для инвестирования, финансирования различных проектов и мероприятий», — сказал депутат. Личный фонд позволяет сохранить активы, при этом он вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но только соответствующей его уставу.

Один из законопроектов, разработанных Минэкономразвития, предлагает дополнить Основы законодательства о нотариате новой статьей 59.2 и дать нотариусам право учреждать личные фонды граждан, их уставы и условия управления. Перед этим специалист проверит документы учредителя, принадлежность его имущества и рыночную стоимость активов.

Затем нотариус должен отправить заявление о регистрации личного фонда в Федеральную налоговую службу. По заявлению нотариуса ФНС будет принимать решения о регистрации, реорганизации и ликвидации фондов, вносить в Единый государственный реестр юридических лиц информацию об изменениях в учредительных документах. Сейчас для создания фонда нужно заверить документы у нотариуса и затем подать их в Минюст самостоятельно.

Поправками предложили вывести личные фонды из-под надзора Минюста и освободить их от ежегодных отчетов о деятельности и внеплановых проверок. В комитете Госдумы по финрынку поддержали инициативу. «Это приведет к снятию излишней административной нагрузки, расширит возможности и свободу работы бизнеса, в том числе финансового», — сказал Анатолий Аксаков. По его словам, сейчас есть разные юридические аспекты, которые зачастую не имеют отношения к деятельности личных фондов и тормозят их развитие.

Также фондам хотят дать статус квалифицированных инвесторов, позволяющий торговать ценными бумагами и владеть финансовыми инструментами.

Второй законопроект предусматривает изменения в Гражданский кодекс. Авторы документа предложили уточнить возможности супругов, являющихся учредителями фонда. Один из них сможет выйти из состава учредителей в любое время без согласия другого.

Предусмотрено, что учредитель личного фонда не отвечает по обязательствам этой организации, а она, в свою очередь, не отвечает по обязательствам учредителя. Исключение составят несколько случаев, предусмотренных Гражданским кодексом. Например, когда учредитель несет субсидиарную ответственность по обязательствам фонда при недостаточности его имущества.

В Минэкономразвития рассчитывают, что упрощение процесса создания личных фондов будет стимулировать возвращение активов в Россию.